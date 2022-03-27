安老院舍是第5波疫情的重災區，全港近800間院舍超過九成爆發疫情，最少3.4萬名長者染疫，疫情導致近7,000人死亡，其中超過一半是長者。

早前由於醫管局的出院指引，安老院舍無奈接回仍呈陽性的院友，直接導致眾多院舍爆發疫情，政府日前才提出不適合送回院舍的長者會送往暫託中心。醫管局日前才更新指引，若院舍不適合接收院友，會留待第7天檢測陰性才送走。但院舍投訴政府反應慢，暫託中心使用率仍然非常低。

現已投入運作的6個暫託中心，有5個的使用率少於一半，啟德暫託中心、天水圍體育館及港灣道體育館的使用率只有2%至11%左右。暫託中心空置逾千床位，而安老院舍仍在接收疑具傳染力的院友，可見協調不足，資源亦未有善用，社署再研究設立更多暫託中心又有何用？人命關天，豈容拖延！政府保護院舍長者責無旁貸，但一直後知後覺，時至今日不能再拖拖拉拉，一定要全力保護長者。

長者感染與死亡比率高，亦與疫苗接種率偏低有關。政府提供院舍外展接種服務，接種率至今僅55%，必須加快到院舍為長者打針。為顧及想接種而行動不便的老友記，當局須加快開展家居上門接種服務；亦要針對長者進行更多病毒檢測，及早發現患者並處方口服藥，減低輕症變重症機會。

安老院舍狹窄易傳播病毒問題自2003年沙士時就一直存在，護老人手不足也是長期未有解決的問題。而早在前年9月，有專家提出提升安老院舍人均居住面積、提高換氣比率，可惜當局未有作出切實改善。待疫情平穩之後，政府必須嚴肅審視上述問題，立即作出改善措施，才能真正保護長者的生命安全。