一個沒誠信兼沒以人民生命健康為念的抗疫總司令，往往是黑白顛倒，邏輯混亂，今日之我打倒昨日之我。曾幾何時，香港單日百人染疫即收緊社交距離，單日升至千人染疫再進一步收緊。可是，林鄭日前在每日中招逾萬宗及200多人死的嚴峻疫情下，竟宣布將分3階段開放隔離措施以及重開9國航班，寬嚴不一，前後矛盾。難怪坊間流傳一則笑話：阿姐要恤髮要染髮便宣布理髮店復業囉！一字咁淺。

雖然黑暗一定會過去，但黎明前的黑暗是最漫長、險惡、難熬。港人際此逆境，惟有不自亂陣腳，自強不息，發揚獅子山的拚搏和團結精神，咬實牙根，捱過這段世紀天災人禍，明天一定會更好。中國有句古語：天助自助者。自助才得天助，自助才能發揮天助的功能和作用。即是說，要發揮人的主觀能動性，不要自怨自艾、自頹自廢，要振作精神迎難而上，辦法總比困難多。在無心無能無力無信無料的特首胡攪下，老百姓惟有從3方面自保。

在疫災陰霾下，身體健康是勝疫的主體。變種病毒的後遺症異常嚴重，絕非大號流感，麥美娟議員作為病愈者已公開作出警示。無論如何，自我的防護安全絕對不能鬆懈，必須打齊針，打齊了也必須在個人防疫衞生和保健上嚴防死守。

家庭是防疫的最後堡壘，家人的相互鼓勵、慰藉、扶持遠勝任何特效藥，更是克服逆境的精神和物質貼身支柱。愈是要隔離避疫，愈是要用親情戰勝隔離的孤獨苦楚和後遺症及併發症。

社區組織是勝疫的基礎設施，林鄭便是藉口香港沒內地的街道辦，從而拒做全民強檢，但她卻是斬殺全港逾1,600個互委會的始作俑者。為最終勝疫，港人要猛醒起來，成立新的住區基層組織自助自救。