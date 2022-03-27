古時認為，國家的大事，第一是農業生產，其次是練兵作戰。只有農業發展，衣食足了才能練出強兵 ；有咗強兵，戰爭才能取勝；是以農事實在係勝利嘅根本。呢，孔聖就話「足食足兵」，都係將「食」放喺「兵」之前。

各位，香港抗疫兩年多，禁聚令嚴苛，百業蕭條，吉舖處處，失業率高企，百姓搵食艱難。政府破天荒撥款30億元推出「臨時失業援助金」計劃，資助失業人士及指定行業嘅停工人士一萬元，23日起接受申請，至26日已接獲17.9萬宗申請，相信30億元失業支援好快用完，政府話申請者最終若多過預期，將動用第6輪防疫抗疫基金嘅應急款項。民生多艱，老朽相信啟動有關基金必矣！

臨近回歸25周年，香港人看來心情低落，確診個案破百萬，大家似乎也習慣咗身邊親朋戚友中招了，至於累計死亡人數已超過7,000人，當中老人家死得最多，醫院急症室躺滿了打包嘅屍體，令人不忍卒睹，這難道就是庸官口中嘅「取得階段性成果」？

事實上，香港已是一個悲情城市！有調查顯示，60%港人對政局失信心，4個港人一個想移民！老朽身邊嘅親友，財力條件好些、有小朋友嘅，即使在香港「搵到食」，也毅然放棄香港一切，遠走高飛，有啲去台灣、新加坡，有啲去加拿大、澳洲，可見佢哋對香港係「哀莫大於心死」，不會再回頭了！

本報統計發現，2至3月期間有12萬港人淨出境，佔本港2021年底嘅常住人口1.64%。大批港人離境，被帶離香港嘅資金不容低估，而遠走他鄉嘅亦多中產階級，其中更不乏專才，香港人才流失顯現，庸官依然自high「好有底氣」！惟港人面對獅子山下夕陽半殘紅，惟有游絲，心情之沉重前所未有！