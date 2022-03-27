新一屆行政長官選舉下星期進入提名期，這是香港在黑暴事件後，以及在新冠疫情中進行的一場重要選舉，相信有意爭取大位的人，已密鑼緊鼓準備就緒，筆者想向有意參選者提出一個命題：有何良方令香港社會擺脫失敗主義？

放眼當下，在中央出手為香港訂立國安法和完善選舉制度後，國家安全、社會基本安寧，政治秩序得到了保證，國家為社會撥亂反正打好了基礎，大方向調校正確了，但我們的社會動力又如何呢？回望過去10年，由政治問題如2019年黑暴事件、2015年政改難產、2014年違法佔中、2012年國教風波；民生問題如房屋與土地問題、貧富懸殊問題；經濟問題如產業單一、創科發展緩慢；到今天「口講清零，變相躺平」的抗疫工作，往往令壞的事情向最壞的方向發展。很多事情，不是屈服退縮就是搖擺不定，結果是半途而廢或成效不彰，就算有一些建設我們花大力氣完成了，但錯失最佳時間和社會環境，實現了反對派「大白象」的預言。

這些事件背後，固然有其客觀原因，然而，這種失敗主義的負能量，透過一次又一次的失敗和不愉快經驗來強化，負能量不僅會令社會一事無成，黃金機遇往往失諸交臂，更成社會動盪隱憂。觀乎中國近現代歷史的領袖中，毛澤東偉大之處在於能帶領中國共產黨以至整個中國，在國家和革命最挫敗的時刻，提出正確的方針。在反圍剿中，不盲從蘇俄的指導，提出農村包圍城市；在抗日戰爭中，絕不向日本投降，支持國共合作建立敵後游擊隊。毛主席以他的洞察力提出符合國情的策略，積小勝為大勝，克服失敗情緒，他所提出的樂觀革命主義，成為日後中國創造一個又一個奇迹的精神力量。

說回香港，我們太需要一場勝仗。在抗疫過程中，上至官員下至市民，處處見到失敗主義。失敗主義有如傳播力極強的情緒病綜合症，患者的下意識覺得怎麼努力也是徒勞無功，不如得過且過及時行樂。這些情況具體體現在一些官員和政治人物，他們避事不為恥，不敢作長遠規劃，或熱衷假大空的政治遊戲。政府抗疫但沒有決心清零，有些市民沒有全力配合防疫措施，僥倖心理導致抗疫失敗是可以預期的。長此下去，整個社會就會螺旋式下墜，成為一個失敗社會，歷史上很多盛極而衰的社會都有類似經歷。

筆者期望新一屆行政長官參選人，能提出具體方法，如何集中辦好幾件立竿見影的好事，重建社會信心，先要令社會擺脫失敗主義的氛圍，下一步才能把握國家發展機遇，集中社會力量，團結熱愛香港的市民一同捲起衣袖，為國家為香港的未來一起打拚。正如毛主席所說：前途是光明的，道路是曲折的。我們面前的困難還多，不可忽視。我們和全體人民團結起來，共同努力，一定能夠排除萬難，達到勝利的目的。