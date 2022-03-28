功夫茶：塵土飛揚不見天　居民可以匿去邊

沙塵滾滾，居民頭痕！話說《東方日報》舊年以頭版踢爆油塘嘅混凝土廠製造大量污染之後，環保署急急腳補鑊，點知就做啲唔做啲，明知有關公司持有兩個牌照，都只係拒絕咗其中一個續牌申請。嗱，好多嘢唔係話側側膊唔多覺，就可以解決到；事隔都接近半年，班廢官繼續扮瞓，居民就日日食塵，大呻港府無能！東方傳媒機構向來為民請命，又點會視而不見；眼見不斷有居民向本報反映苦況，功夫茶決定再次仗義執言，鬧醒成班無能廢官！

現時本港疫情嚴峻，無論係官員定係專家，每日都會呼籲市民為咗健康着想，減少不必要嘅外出，盡量留喺屋企。殊不知，喺油塘居民耳中，都唔知港府呢啲所謂嘅「呼籲」，係想攞景定贈興啦！連日嚟，油塘區塵土飛揚，啲塵埃甚至飄到40米半空，十足受到沙塵暴吹襲咁；居民就算響應政府呼籲，留喺家中抗疫，都唔一定可以保障個人健康㗎喎，皆因避得過新冠病毒，都避唔過矽肺病啦！唔少居民為咗自保，索性緊閉窗戶過日子，但沙塵無孔不入，唔開窗都擋唔到幾多；況且，保持室內空氣流通，係預防疾病嘅關鍵嚟，緊閉窗戶始終唔係長久之計。

未完㗎，沙塵滾滾唔單止影響居民嘅健康，仲大幅縮細咗居民嘅活動空間，連間屋都細咗！嗱，絕對唔係無的放矢，唔少居民向本報反映，由於油塘現時成個沙漠咁，原來拎嚟曬衫嘅露台都變成擺設，連行出露台呼吸吓新鮮空氣都唔得。眾所周知，香港啲單位已經唔算大，而且露台都係樓價嘅一部分嚟，就因為港府嘅疏漏，令居民有露台都冇得用，損失係咪港府賠番先。

除咗空氣污染，噪音污染都對居民好大影響！有居民投訴，混凝土廠近期製造嘅噪音愈演愈烈，甚至持續至凌晨，已經嚴重影響居民作息，簡直係極度無品！有議員認為，情況漸趨惡化，或者同混凝土廠牌照即將屆滿，廠方把握「最後時間」衝刺增產有關。至於環保署回應就維持一貫作風，聲稱「正進行調查」，又強調「如有足夠證據，定必作出檢控」。哈，查實油塘現時嘅污染程度，已經連肉眼都睇到，儀器都可以慳番，究竟環保署仲需要咩證據呢？港府檢控小市民嗰陣好快手㗎喎，何解面對惡人就特別多嘢查呢？係咪欺善怕惡呢？

「今日事今日畢，勿將今事待明日。」港府大部分政策措施都係宜早不宜遲，尤其關係港人健康同福祉嘅時候，就更加需要快、狠、準，唔係話一句「留畀下屆政府做」，將個波傳咗畀人就算數嘅；咁不如連班廢官份糧，都留埋畀下屆官員啦！作為官員，眼見市民身陷困境，假若不能把問題解決，倒不如「自我解決」，辭官歸故里吧啦！