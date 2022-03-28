正論：疫禍肇因問特首　賊過興兵怎追究

新冠肺炎至今逾百萬人染疫，七千亡魂，含冤遺恨，無處話淒涼，未計因為經濟重挫，傾家蕩產而餓死、尋死的人，不計其數，可謂死得人多，慘絕人寰，最悲哀是有冤無路訴，明明是不斷見有人為疏忽，爆出軒然第5波，廢官罪人禍首，呼之欲出，卻仍然置身事外，特區領導層是否蒙着眼睛，視而不見，等任滿就拍拍屁股走人？

勞福局日前聲稱會成立一個檢討工作小組，惹來外界「正面」揣測，以為政府想為疫情作出一定程度的交代，可惜原來又是大家一廂情願，行政長官林鄭月娥昨日澄清，勞福局的工作小組主力在檢討安老院舍和長者的抗疫工作，涉及醫療、福利等問題，並指相關獨立調查委員會應由下一屆政府處理，所以想在7月之前找出罪魁禍首，是沒有可能，又要拖到下屆。

林鄭月娥留給下任特首的爛攤子可謂數之不盡，而且全是燙手山芋，單是疫情在今年內能否平息，已是不敢樂觀，就算踢走疫魔，但特區飽經蹂躪，疫後重建社會，振興經濟，是何等艱巨重要，再加上明日大嶼、北部都會區，都是浩瀚特大工程，處理稍一不慎，便會後患無窮。輸在起跑線，接任人是否應該多謝林鄭，給予機會表現，如何迎難而上？林鄭厚顏拒絕為抗疫失職道歉，又說若下屆政府希望諮詢她作為抗疫負責人的經驗，她亦樂意配合，這是用來作反面教材嗎？

疫潮愈抗愈烈，廢官令人憤恨，外界有聲音質疑政府有人刻意「攪局」，甚至有境外勢力或代理人從中協助，一而再縱容國泰，令到疫情惡化，懷疑牽涉不可告人目的，引來極大爭議。高官問責制形同虛設，以往的鉛水事件及沙中綫短筋醜聞未見任何高官需要負責，立法會亦有機制聯合提出彈劾高官的議案，但建制派橡皮圖章充斥，虛與委蛇，難以用作懲治相關官員。

冤有頭，債有主，不能讓受害者白白犧牲，新冠疫災是人禍多於天災，一定要找出元兇。查案當然要打鐵趁熱，相關人物以及證據較齊全，而且及早找出肇因，可以盡快換人對抗疫魔，現時主力抗疫的官員，包括林鄭月娥及食衞局局長陳肇始，都是眾矢之的，劣評如潮，可惜依然手握抗疫重任，已經給予二人超過兩年時間，仍未交出成績，大眾並非抗疫疲勞，而是失去耐性了。若果等到下屆才追究，市民繼續死忍，賊過興兵，作用不大，勞民傷財。

民間有冤情，朝廷會派欽差大臣巡視，領導人一聲令下，京官已經介入特區抗疫工作，但還需尚方寶劍，降魔平亂。政界及學者認為必要時或可研究《港區國安法》的條文，從國家安全的角度審視事件，了解爆疫原因，懲治疫情禍首官員，就算已經離任，走到天腳底，也應要追究到底，還給香港市民一個公道。