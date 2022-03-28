世界視線：俄軍兵鋒指向東　口袋設伏誘烏軍

俄羅斯國防部上周五宣布，在烏克蘭特別軍事行動第一階段主要任務已完成，並削弱烏軍作戰潛力，俄軍下一階段會集中「解放」烏東頓巴斯地區。表面上看，俄軍因多次攻勢受挫被迫縮減作戰區域，但實際上改變多路進攻，集中力量於一個主攻方向，把向東馳援的烏軍誘入口袋中包圍殲滅。

經過一個月血戰，烏軍雖宣稱與俄軍的傷亡比例是1比10，但無法取得決定性勝利。烏東亞速海沿岸城市馬里烏波爾的守軍，與突入市中心的俄軍爆發巷戰，雙方逐屋爭奪。基輔北方門戶切爾尼戈夫、第二大城市哈爾科夫處於俄軍包圍中，基輔外圍仍有俄軍盤據。烏軍較明顯戰果是在南部尼古拉耶夫擊退俄軍，並嘗試反攻赫爾松。俄軍調整戰略後，北方及南方戰線會採取守勢，並加強對東線的攻勢，冀早日粉碎新納粹武裝亞速營的頑抗，奪取馬里烏波爾，打通連接頓涅茨克至克里米亞的通道。

烏東戰場是一個向東楔入的突出部，俄軍及親俄武裝向西推進，目的是佔領盧甘斯克及頓涅茨克全境。一旦烏軍向東馳援，很大機會孤軍深入後遭俄軍從南北向中心突破，攔腰切斷後將首尾不能相顧，甚至被分割包圍殲滅。而且俄軍有親俄武裝助陣，後者陸續接收俄軍繳獲的烏軍裝備，戰力進一步提升，必要時可作為偏師出擊。假如烏軍察覺到俄軍的引蛇出洞之計拒絕向東增援，無異見死不救，讓東部守軍白白送死。再者，俄軍仍在基輔外圍及切爾尼戈夫虎視眈眈，令烏軍不敢分出過多兵力往東線，以免後方防務空虛。

俄國防部長紹伊古近日主持會議，下令動用信貸資金維持戰略核力量戰備狀態，並確保武器及裝備繼續優先供應，包括高精度遠程武器及航空設備；他亦指示必須維持先進武器交付進度，支援戰鬥、電子戰及訊息支持，反映俄軍為下階段戰爭作好準備。另一邊廂，烏軍現時急需補充彈藥，並獲得防空導彈，但戰火下大量難民湧入鄰國波蘭及羅馬尼亞，導致公路嚴重擠塞，難以大量運送北約軍援武器進入烏克蘭，再分發予前線部隊。隨着歐美訓練的精銳士兵消耗殆盡，烏軍的形勢可謂雪上加霜。