俄烏之戰，俄羅斯是傾全國之力，也把國運押上，軍力未必出盡，因為要留力防美國、北約侵略，但求必勝，不計代價。在俄羅斯拚死相搏下，美國、北約不敢出兵，除武器供應，軍事顧問主要是遠程的電子支援和在白宮所設的指揮小組，後者如俄方所指是指揮混合戰、訊息戰、經濟戰、外交戰。不管美國與歐盟等怎樣行動，俄羅斯是用核武器作為最後防衞，以此保障常規戰中的勝利。

或許俄羅斯的戰略貫徹不力，烏克蘭的對抗出乎意料的強硬，美國以衞星為主的電子訊息支援的效果突出，俄羅斯費了很多力量，還未打下，可是久戰之下，烏克蘭必敗，緩急只在俄羅斯有幾多顧慮到平民的傷亡。

戰後，烏克蘭的政權易手，美國庇護的流亡政府作用不大。理由是經此一役，俄羅斯再不對美國、歐盟存有幻想，容不了美國式的民主制度好讓再來一次顏色革命，烏克蘭多會貫徹地方自治的聯邦制，而參政會禁止新納粹主義和美國代理人（美籍），美國的輿論、媒體亦必然被壓抑。至少在戰後美俄矛盾加劇，俄羅斯是不容烏克蘭再來2014年的顏色革命。俄烏之戰是公開地美俄相互宣戰，戰爭中再無讓步餘地，且戰備會把俄羅斯整體進入針對美國、歐盟的戰時狀態。

俄羅斯金融會採嚴厲管制，一是一段時期管制資金外流；二是股市禁買空，外匯行政干預（一如新加坡與中國）。快速的去美元化、去歐元化，嘗試推行金本位措施。在外貿以盧布及俄幣以至本幣結算，加強管制，防美國金融攻擊。為推動經濟自保和發展，除石油、天然氣，乃至鈾的武器化，並以之鞏固出口收益外，當會與中國、印度、伊朗等亞洲大國擴大自由貿易與經濟合作的規模和範圍，以石油、天然氣、礦產與小麥等農產品為主力開拓歐美之外的國際市場，以外貿收入來鞏固國內的產業自主和建立新的跨境供應鏈經濟，擺脫歐美。

經濟上是攻守兼備，以保經濟安全，並以此支持在國際層面對美國、歐盟的抗爭。新冷戰正式揭幕，不是以中美衝突展開，而是由俄羅斯引發。但形勢與舊冷戰不同，不單止中國舉足輕重，眾多發展中國家冒起，都不在美國陣營。俄烏之戰即使慘勝，也應可抑制美國、北約再度動武，兩大陣營加上發展中國家的新的三分世界，顯示出美國、歐洲勢力的下降。