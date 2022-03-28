中央全面管治權、愛國者治港，最難攻破的就是香港的司法「獨立王國」，一個小小的法官除假髮問題已讓中央知道了司法改革之難。近年香港各界要求司法改革、去殖民地影響、「法官脫掉假髮及除袍」的呼聲極強烈，但「獨立王國」就是不理不睬。

本報不久前報道了香港司法機構發言人對這個問題的態度，有其5點表示：一是法官在法庭佩戴假髮及穿袍是香港司法界的傳統。二是法官戴假髮及穿袍是反映法庭的莊嚴性。三是對本港司法機構在「一國兩制」下繼續實行普通法具一定的象徵意義。四是司法機構認為不再佩戴假髮及穿袍的建議，不屬於需要優先考慮的司法改革課題，沒有迫切需要作改變。五是若將來考慮相關事宜，亦需要充分徵詢司法和法律界不同持份者的意見。

駁之一：不錯，法官戴假髮及穿袍是香港司法界的傳統，然而這是英夷殖民統治香港150年的傳統，有濃厚的殖民地色彩，和香港已回歸中國的憲制地位的轉變格格不入甚至相抗，政治影響很壞，難道不應該改變和廢除嗎？

駁之二：所謂只有戴假髮及穿袍才能反映法庭的莊嚴性，這是一種甚麼心態和邏輯？是赤裸裸的戀殖心態和邏輯！在他們眼裏，除掉了假髮及袍的法庭就失去了「莊嚴」，他們要的是誰家的「莊嚴」？他們的洋奴相何時才能去掉？他們不覺得自己很醜陋和可笑嗎？

駁之三：不錯，香港回歸後實施「一國兩制」和普通法，但這和法官戴假髮及穿袍有甚麼「象徵意義」？恰恰是，只有除掉假髮及袍才能更好的實施「一國兩制」和普通法。

駁之四：除掉假髮沒有迫切性？錯！都回歸近25年了，還沒有迫切性？這能由「獨立王國」說了算嗎？

駁之五：在除掉假髮及袍問題上，「要充分徵詢司法和法律界不同持份者的意見」，這是甚麼意思？又在搞「自我賦權」嗎？這件事當然也不能「獨立王國」自己說了算！