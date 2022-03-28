一直以來，西方總是強調新聞自由和言論自由，「我不同意你的意見，但誓死捍衞你發表意見的權利」，說的比唱的還好聽。但事實恰恰相反，西方社會長期只能有一種聲音，被視為政治正確的才有市場，否則只能被迫噤聲。中國駐美大使秦剛日前接受美國CBS電視節目訪問，短短9分鐘發言被節目主持人打斷23次，反觀出席同一節目的美國國防部長和烏克蘭駐美大使的發言幾乎沒有被打斷，這是言論自由嗎？

正是因為西方媒體的傲慢與偏見，事實真相往往被掩蓋和扭曲。俄烏戰爭爆發後，西方媒體千篇一律指摘俄羅斯，而俄方的辯解則被完全滅聲，於是整個西方社會乃至全世界被集體洗腦，美國被視為維護正義的一方，俄羅斯則成為邪惡的代名詞。其實美國才是世界最大亂源，任何一個地方的戰爭和動亂，基本上都跟它有關，其240多年歷史中，只有16年沒有發動或參與戰爭，而老美竟將自己包裝成正義及和平的守護者，前總統奧巴馬甚至獲得諾貝爾和平獎，實在太搞笑了。

很明顯，美國正是「謊言重複一千遍就會成為真理」的典型例子。他們掌握國際話語權，不斷製造謊言、散布謊言、重複謊言，久而久之許多人再也分不清孰真孰假。例如美國憑空杜撰中國政府在新疆推行「強迫勞動」、「種族滅絕」，頭腦稍為正常的人都知道這是天方夜譚，西方主流社會偏偏信以為真，這固然是政治偏見使然，也是被媒體洗腦所致。

新聞自由應該建立在客觀公正的基礎上，媒體為公眾提供真實可靠、不偏不倚的報道，讓公眾自行思考和判斷。但美國媒體顯然不是這樣，他們大多服務於某個政治立場，充滿政治偏見，公眾得到的訊息往往被過濾、扭曲甚至顛倒，因此對現實世界形成錯誤認知。

最可怕的是，美國媒體不只是政治工具，更是戰爭機器。早在冷戰時代，美國中情局就曾搞過一個「知更鳥計劃」，大肆收買記者、編輯和學生，負責搜集情報、傳播假消息，操縱國內和國際輿論，為美國發動對外戰爭服務。中情局自己承認至少招募了400名記者和25個組織，但真實數字遠遠不止。

明乎此，就知道為何美國媒體對俄烏戰爭充斥不實報道，他們不是為公眾提供真相，而是刻意誤導公眾，為美國霸權服務。這就是所謂的新聞自由！