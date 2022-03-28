疫情下的香港已變成窮人地獄、不折不扣的悲情城市。本報報道，有年輕人和長者流連美食廣場，檢吃別人的剩菜殘羹果腹，聞者心酸。試想想，若非到了三餐不繼的地步，誰會冒着染疫風險且尊嚴掃地在大庭廣眾面前吃二手飯？港府富得漏油，可有真正關心過基層死活？

過去深水埗等窮區都常見長者吃別人的二手飯充飢，但年輕人則較少見，本報卻發現一名廿來歲男子收集別人吃剩的牛肉飯，再以「光速」三扒兩撥吃下，然後匆匆離開。對於記者問及有沒有可幫忙之處拒絕回答，顯見即使如何不堪，如何窮困，該名後生仔也是有知恥之心，知道吃二手飯絕不光彩，因此不願多談。反觀我們的高官，高薪厚祿，高床軟枕，每天虛談廢務，口水亂噴也就罷了，就連推出失業援助金也是錙銖必較，在社會上下「苦苦哀求」近一年才不情不願推出，3日收到18萬宗申請始如夢初醒，驚訝於「無預期開放申請數天就達到這個水平」。由這些堅離地高官制訂解困措施，注定只有失敗一途。

更不必說林鄭鐵了心拒絕提前放寬限制，各行各業想搵條生路行吓也難，硬要拖至下月21日後才考慮，且不保證沒有變卦。以港府之朝令夕改，屆時食肆和表列處所能否如期復業，實在無法讓人樂觀。

一場疫情，將好好的香港徹底摧毀，但當中更多的不是天災而是人禍。君不見，港府抗疫政策寬嚴無度，進退失據；第5波疫情來襲毫無應對之法，一味躺平；死了近7,000人還好意思嬉皮笑臉說已取得階段性成果，這已不是不知民間疾苦，這是冷血黑心！說到底，港官不管表現如何拙劣，一樣不用問責受罰，根本天不怕地不怕。中央對此聽之任之，慈母多敗兒自是必然結果。