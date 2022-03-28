烏克蘭戰爭爆發後，部分台灣人若有所悟，當地的民主基金會發布最新民意調查，問假如解放軍攻台，你認為美國會否派兵協防？答會的受訪者只有34%。去年10月，同一個機構也問過同一條問題，當時答會的人高達65%。

不到半年時間，迷信美軍來援的寶島居民，已急跌接近一半，因為現實擺在眼前，且看俄羅斯揮軍烏克蘭之後，美國表現出的窩囊樣子，就知道這隻紙老虎不假，徹頭徹尾正是由草紙黏合而成，吹彈得破，完全靠不住。既然今天的美軍只是作壁上觀，他朝北京要解放台灣，山姆大叔自然也只會隔岸觀火，休想他敢去助拳。

本欄常說，台灣素來愚民眾多，真讓人莫之奈何。其實，何須待至俄烏戰爭，只消有正常的思考和判斷能力，都知道美國從來是欺善怕惡，在弱者面前裝腔作勢，碰上強手就只敢吆喝幾聲而已。直至出現一場真實戰爭，寶島的愚人才由65%減至34%，當中有31%的人，見事能力如此遲緩，更有三成多的人，至今仍執迷不悟，豈不可笑？

更可笑的事還不止於此，雖然俄烏開戰之後，相信美軍援台的人已經跌至34%，卻仍有43%的受訪者認為，一旦大陸軍隊來犯，日本會派兵保衞台灣。嗚呼！沒想到寶島之內，竟然有人愚癡若此，以為日本比美國更加可信。這幫人恐怕是睡覺太多，把人都睡懵懂了。

民智決定地運，在今年1月，據說有七成烏克蘭人不相信俄羅斯會動戈兵。烏國命運，恐怕就是被這一群天真的人所誤，否則在開戰前，當地政府可能會更積極地與莫斯科談和。不少台灣人卻比烏克蘭人更思想簡單，故不由得你不為寶島的命運而憂。