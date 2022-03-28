庸官治港下，有人無奈爭食「二手飯」，有人排隊搶購名牌手錶限量版。本報記者在深水埗一個商場的美食廣場內直擊，每日均見有人收集二手飯果腹，這等畫面其實早在疫情初期已經出現，如今更見廿來歲年輕面孔加入，反映百業蕭條，人浮於事，即使年輕力壯者也難覓得工作，為解決飢餓，只能拋開尊嚴，吃別人的剩飯充飢，不知曾任社會福利署署長的林鄭，對這一幕畫面有何感覺？抑或腰纏萬貫的港產官僚，根本不食人間煙火，對着基層的種種苦況，從來就是無動於衷？

現屆政府鐵板一塊，林鄭日前仍堅持下月21日前不會放寬社交距離措施，換言之，食肆只能維持有限度營業，戲院、美容院、健身室等更只能白納空租，有多少打工仔慘被嚴苛防疫措施所累，被迫放無薪假、零收入，港官有否認真思考過？港官死守着4月21日這個硬指標，與其說是出於防疫需要，倒不如說是只為自己面子好看。

除非疫苗並不如當局所言，能夠有效減低重症與死亡率，否則，香港已接種一針、兩針的比率高逾91.9%、83.8%，更有逾267萬人已打3針，理論上，這些持有疫苗通行證的人士即使染疫也只會是輕症，套用專家所言「如被上天接種一針，免疫力較打針更佳」，港官為何要阻止上天為市民接種？任誰也知道，食肆、戲院、美容院、健身室等的顧客，不會是院舍長者又或是殘疾院友，那麼港官嚴防死守，為的是避免醫院「冧廠」還是自己面子？答案已經顯而易見。

港官喜歡自我感覺良好，說不定，當看到有200人排隊搶購售價約2,100元的手錶，會以為市民很有閒錢。然而，有指此錶已炒至20,000元，有沒有失業人士動用老本博賺點開飯錢，亦未可知。