新冠疫情持續兩年多，學校反覆停課，對學童身心發展影響愈趨明顯，筆者接觸很多劏房戶小朋友，最近被困劏房一個多月，學業進度未能跟上，運動量嚴重不足，與同學社交互動機會大減。想過上快樂自由的暑假生活，變成了奢望。教育部門和學校應給予孩子和家長更多支援，安排一些有益的網上活動，同時為下月19日分階段復課做好周全準備。

筆者近日與地區團體、校長會、油尖旺民政事務處等合作，邀請精英運動員與小朋友上「網上抗疫體育堂」，一齊做適量的運動，鍛煉身體及增強免疫力，亦透過運動員的個人分享，啟發學童如何在逆境下承受挫折，朝目標不斷努力。

現時不少家長都為子女安排參與合適的暑期活動而感到苦惱，政府部門應與學校和不同團體加強合作，推出更多網上資源和活動，既能幫助學童充實自己，做到放假不停學、停課不停運動，同時支援有需要的家庭，尤其是劏房戶及雙職基層家庭。

網上教學始終無法取代傳統面授課堂，政府早前宣布全港學校、幼稚園最快於下月19日分階段復課，只要教職員全部接種兩劑疫苗、學生兩針接種率達九成，個別學校可恢復全日面授課堂。但學校復常面對不少難題，首先是青少年接種率有待提高。截至本月26日晚，12至19歲青少年第二針接種率不足七成五，3至11歲兒童更僅一成六。現時社區疫苗接種中心出現「針等人」的情況，政府和專家應作更詳細的解說，呼籲家長盡快安排子女接種，並繼續加強到校外展服務。

對於家長擔心復課後疫情反彈，教育部門應向學校提供足夠防疫物資，並考慮將「疫苗通行證」擴展至中小學及幼稚園學生，加強對師生健康的保障。