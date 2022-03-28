上周一是香港在第5波疫情下，政府改變策略，宣布逐步放寬社交距離及撤銷9國航班禁飛令的重要轉折日。公眾必須質問，特區政府由原先收緊「外防輸入，內防反彈」的策略後退，理據何在？是第5波疫情徹底拐彎了嗎？倘第5波未平卻由此引發第6波災難怎麼辦？

同日，鄰市深圳經過7天的封城、3輪的全民檢測，找出數百名染疫者，迅速採取隔離和治療措施，全面實現「動態清零」的目標，公開宣布復常，經濟運行重上快車道。沒人會懷疑深圳市當局的防疫成果，沒人會憂心存在很大的疫情反覆隱患，因為做到真正清零。

可是，林鄭月娥卻打腫臉充胖子，在上周一單日新增14,068宗確診和223宗死亡的情況下，竟然宣布下月1日起取消澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國和尼泊爾等航班入境的禁飛令，卻沒有交代有甚麼令人信服「外防輸入」的理據或有力的預防做法，而作出的「取消令」是基於甚麼已取得的有力改善進展及根據，則完全沒有交代。抗疫總司令林鄭有必要向公眾交代和澄清三大疑問，否則有理由相信當局蓄意炮製第6波疫情。

第一，取消9國航班禁飛令的理據是甚麼？香港疫情仍在高位平行時取消原有「外防輸入」的邏輯是甚麼？

第二，傳媒廣泛報道，已有新冠變種病毒株Omicron亞型BA.2在擬取消禁飛的9國中出現傳播。香港貿貿然開放門戶，讓新的變種病毒有機會輸入肆虐的話，將重複國泰機組人員引發的第5波疫禍災難，是負責任的做法嗎？

第三，復飛的防疫檢疫措施完全沒有新的突破或改進，如何教港人放心和相信不會引致爆發第6波疫情？最奇怪的是，迄今仍不嚴懲國泰。