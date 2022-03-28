讀阿城的《棋王》，寫「大躍進」後人民嘅飢餓情形，令老朽至今印象深刻，其中一節，寫棋王有一次在下棋，左手輕輕地叩茶几，一粒乾縮了的飯粒也輕輕地跳着，他注意到了，就迅速將那顆飯粒放進嘴裏，腮上立刻顯出筋絡，這種飯粒很易嵌到槽牙裏，巴在那兒，舌頭趕它不出來；呆了一會，他就伸手到嘴裏去摳，終於嚼完，和着一大股口水，「咕」地一聲兒咽下去，喉節慢慢地移下來，眼睛裏有了淚水。

沒有經歷過飢餓的新生代，連食叉燒飯都嫌有「渣」，也許難以了解那種對食物嘅虔誠！老朽忽然閃起以上那段描寫飢餓的文字，皆因看了本報直擊「後生仔爭食二手飯」，百業打殘，搵工艱難，又一幕令人悲催嘅景象！本報記者近日直擊多名市民喺深水埗美食廣場爭食「二手飯」，當中有廿幾歲嘅「後生仔」，一發現剩食就狼吞虎嚥，即使冇棋王那樣充滿感激嘅淚水，內心恐怕別有一番苦楚在心頭！呢，有長者更以多個湯碗收集剩食。阿哥，有誰會想到，防疫兩年多，香港會搞成咁！「一國兩制」何以未能行穩致遠？繁華安定即使不再，民生都冇理由折墮成咁啩？

有團體直指近期派發飯券數量較疫情前激增10倍，形容基層已達山窮水盡。政府資助食物援助計劃無論申請及受惠人次均較疫情前升逾六成，議員指政府社福資源不缺，惟缺宣傳，變相令資源難以充分利用。疫情下香港變成悲慘世界！有議員稱，社福機構資源不缺，社署應加強宣傳，如設立熱線讓市民查詢，將有需要人士轉介去適合嘅社福機構。老朽建議廣設「食物銀行」，方便基層攞罐頭、杯麵！並祈盼問責班子捐一個月人工，小小心意為基層廣派叉雞飯券，畀失業基層「食餐好」！