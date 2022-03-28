第5波疫情似見緩和，逾月的高峰震盪過後，確診宗數首次回落到4位數字，特首亦於日前公布「三步走」的「復常」路線圖，特別是對餐飲業訂出相對明確的恢復時間表，展露了隧道盡頭的曙光。然而，每一波疫情就是一次管治考驗，當局過往曾屢失先機，未來便應提升治理能力、戰略定力和政策執行力，以便解開管治死結，從嚴抓好疫情防控工作，建立完善的區域合作應急機制，實現「動態清零」，避免疫情再現。

「疫戰」持續已逾兩年，一直詭譎反覆，每當疫情似已受控，便會默然陡變，這不是偶發性巧合，而是結構性困局，更早已超越公共衞生及醫療的維度，成為政府治理能力的「照妖鏡」，進而形成漣漪效應，轉化為對管治、社會及經濟的衝擊。這不是第一次，也不會是最後一次，而每一次低效應對，都是失職塞責，都會引發骨牌式的信心和管治危機。

在香港，雖獲中央給予「有求必應」的支援，但因方向和協調都有待細分和明確，影響抗疫行動的整體戰略和戰力。其中，在決策上應是由政府還是市場主導？應是「強檢」還是「圍檢」？應是「清零」還是「共存」？至今仍一再調整修正，易讓人誤解或無所適從。至於實務性的防疫措施，在落實執行時也屢見瞻前顧後和臨場急轉彎，致令抗疫速度追不上病毒擴散速度。

然而，方艙醫院的建置，示範了「國家速度」，深圳封城強檢，亦展現了「深圳速度」。至於香港，何時才能抓緊抗疫的黃金時機？如何展現治理能力、「港式抗疫策略」和真正的「香港速度」？如何貫徹「三減三重一優先」的政策目標？如何杜絕「躺平」心態？如何補強香港在醫療資源分配、醫療訊息傳遞，以及醫護人手等層面的積弱？

任何抗疫工作的唯一目標，就是保護生命和把死亡病例降到最低。經歷疫情反覆、決策被動的煎熬，社會的抗疫疲勞漸現，政府現時初訂抗疫復常路線圖，並採取「三步走」的分階段放寬社交距離措施。不過，由於疫情多變，政府不宜過早設定日期「死線」，反應制訂完整的抗疫時間表和復常路線圖，特別是要訂出與復常措施掛鈎的疫情回落指標，例如感染人數、病毒擴散、死亡率和疫苗接種率等，讓公眾一目了然並能知所配合跟隨，從而加強抗疫信心，以及堅定對政府的支持和信任力度。

抗疫全國一盤棋，加上中央對香港「有求必應」，因而無論是基於憲制倫理或道義責任，香港都必須全面動員，堅決履承主體抗疫責任，並要遵循國家的防疫抗疫戰略和指示，絕不容自以為是、討價還價甚至避事卸責，既要「動態清零」，貫徹落實「早發現、早隔離、早治療」，更要統一思路和行動，貫徹落實「三減三重一優先」和「防疫盡力、守土盡責」。