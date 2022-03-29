世界視線：高加索風雲變色　俄羅斯急急救火

俄烏戰爭拉鋸之際，部分駐亞美尼亞俄軍馳援烏克蘭戰場，高加索隨即出現不穩迹象。亞美尼亞指控阿塞拜疆不但切斷對主權爭議納戈爾諾-卡拉巴赫（下稱納卡）地區的天然氣供應，更揮軍入侵。後花園的突然危機引起俄羅斯警惕，但暫時仍透過外交方式解決，以免引起連環效應，令格魯吉亞有可乘之機。

亞美尼亞的俄軍第102軍事基地，前年11月停火後肩負納卡地區的維和任務。隨着烏克蘭戰事吃緊，部分基地駐軍已派往西線參戰，無可避免削弱維和力量，令阿塞拜疆視為改變領土現狀的難得機會。阿國被指於上周四越過接觸線，入侵俄軍維和部隊負責區域及繼續推進，期間出動無人機攻擊。亞美尼亞亦指控阿國故意在寒冷天氣下，切斷對納卡的天然氣供應。關鍵時刻，俄國防部長紹伊古致電亞美尼亞及阿塞拜疆國防部長，討論納卡局勢及恢復地區穩定等問題。俄軍維和部隊指揮官嘗試化解緊張局勢，促請阿軍返回原來位置。然而，阿塞拜疆國防部對俄方的要求感到遺憾，反而要求完全撤走納卡剩餘亞美尼亞軍隊及非法武裝部隊。

更重要的是，駐南奧塞梯的俄軍近衞第4基地部隊，日前通過高加索山隧道往烏克蘭，削弱震懾格魯吉亞的力量。與烏克蘭一樣，格魯吉亞亦十分敵視俄國。在2008年的俄格戰爭戰敗後，格國對俄軍一直佔領南奧塞梯及阿布哈茲心有不甘，加入歐盟及北約的呼聲高漲。俄烏戰爭爆發後，格國高調表態聲援基輔。不難想像，一旦納卡衝突鬧大，格魯吉亞可能趁機發難從背後捅一刀，一雪前恥及收復失地。現時俄軍調兵西線令高加索防務空虛，一旦爆發衝突將牽一髮動全身。

為求早日結束烏國戰事，恢復平衡防衞形勢，俄國防部與財政部開會討論財政支援武裝部隊，及為履行國防訂單的軍工綜合企業提供資金，增加前線武器供應。隨着在烏速戰速決目標落空，駐高加索俄軍及車臣共和國境內的國家近衞軍已派往西線參戰，打破在高加索脆弱的平衡，故阿塞拜疆對納卡虎視眈眈，並無視俄方要求，相信令莫斯科頗感意外。