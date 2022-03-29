正論：新冠還算可診治　廢官才是無藥醫

俗語有說「人蠢無藥醫」，意指愚蠢的人是沒有方法可提升他智慧，如果資質魯鈍，那就獻醜不如藏拙，安安分分做事，不要強出頭，可惜特區有些人不明白這道理，明明沒有質素做大事，卻濫竽充數，走來做高官，結果就累街坊，一場疫劫，是不折不扣的人禍！

新冠口服藥面世已一段時間，其他地區都一早已經有採用，證實對患者有一定功能療效，發病後5天內服用，可有效減少出現重症及死亡風險，但港府慣性慢條斯理，早前才施施然向外國藥廠購入兩款新冠口服藥，據指在公立醫院及診所派發，然後，醫管局的外展隊亦會向住在院舍的病人處方。不過，專家揭露，當局處方口服藥的比率只達60%，未到達理想水平，令到長者未能在黃金期服用。

當局自己強調，新冠口服藥適合輕症患者於發病後的5天內，愈快服用愈好，世衞亦建議老年人或未打針者，染疫後盡快服用。不過，口講一套，做又一套，明明是大量購入，卻讓藥房內的救命藥「鋪塵」，例如指定診所，不少患者要等數天才成功預約求診，獲處方藥物的時間因而延遲。當局明顯應變龜速，有藥不善用，令有需要病人無藥食，錯過救治的黃金時間。

新冠疫情奪去7,000多人性命，大部分都是長者，正如高官所說，長者疫苗接種率不達標，院舍是今次第5波重災區，不少院友沒有接種疫苗，因為年紀及長期病患，抵抗力比較低，一旦受到感染，如像沒有防衞，被病毒肆意侵害，新冠口服藥便是救星，可惜竟然在危急之際，未獲處分救命藥，令到不少人枉死，廢官殺伯仁，雙手染上無形的鮮血。

其實有問題便要查明原因，想辦法解決，各界提出，染疫市民不能直接在市面上購買口服藥，須先到公立醫院或指定診所求診，再由醫生處方該藥。新冠口服藥接觸點理應愈多愈好，可是政府亂設關卡，私家醫生未能處方新冠口服藥，面對許多人喪命疫潮中，當局仍好整以暇，稱新藥放到私家診所涉及法律問題，「仍有細節需處理」。成大事不拘小節，何況救人如救火，還糾纏在細節，難怪死得人多。

特首林鄭月娥不是很懂得利用《緊急法》嗎？連舉足輕重，涉及重大法律問題的特首選舉也可以順利延期，為何在藥物擺放卻諸多顧慮，難道政府覺得私家醫生靠不住嗎？律政司司長鄭若驊年薪數百萬元，龜縮到哪裏去？整個律政司團隊，為何不貢獻良策去解決這些法律問題？

倒過來看，私家醫生處方口服藥，可幫助紓緩公立醫院的人手壓力，輕症市民亦不用排隊去取藥，免去等藥之苦，可以多些時間休息，不折不扣是雙贏方案。可惜我們政府的決策高官，腦子不但裝了草，甚至像受病毒感染，只會想到損人不利己方案，做事多數是雙輸，甚至攬炒，把整個特區前途葬送，這種腦袋病看來是沒有藥醫，只能一次過爽快地大換血，香港才有得救！