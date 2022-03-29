功夫茶：重用新進問題多　國泰炒人種惡果

中國東方航空嘅客機日前喺廣西梧州不幸墜毀，全機132人無一生還，震驚全球！雖然內地官方尚未公布今次空難嘅起因，但已再次喚起世人對航空安全嘅關注。就喺各大航空公司想方設法加強航空安全之際，因長期管理不善而喺全球最佳航空公司排名老早跌出三甲嘅國泰航空忽然宣布，將同香港理工大學合作重啟見習機師培訓計劃，信誓旦旦咁話要喺今年培訓190名學員。正常嚟講，培訓新人係件好事，可避免航空業界青黃不接，但對於國泰嚟講，先前煞停計劃或多或少都係受疫情影響，家吓疫情未完就急急重啟計劃，背後原因真係惹人深思！

對於重啟見習機師培訓計劃，國泰聲稱係對於香港作為首要航空樞紐嘅長遠發展同未來充滿信心，為咗航空業復甦而做好準備，又話好重視人才喎！嗱，明眼人都睇得穿，呢啲語言藝術純粹係公關技巧，信佢一成，都雙目失明啦。事實上，國泰喺疫情期間，為咗節省開支，曾大規模裁員，各部門都可謂「血流成河」；而且國泰愈做愈縮，就連員工都頂唔順，紛紛「跳船」逃亡。喺裁員加上離職潮夾擊之下，國泰嘅機組人員長期不足；雖則話喺去年夏季起，國泰已開始重新招聘本地機師，但個朵做到臭晒，又有幾多人肯返嚟，結果國泰咪將目光放喺新人之上囉！

針無兩頭利，培訓新人嘅好處多多，但假如係因為有經驗嘅機師不足，被迫起用新人呢，反而係百害而無一利。有別於其他行業，民航機師培訓又點會可以喺數年內完成咁簡單呢；機師學成之後，都仲要不斷累積飛行時數，吸收經驗，喺呢個時候，「以老帶新」就顯得相當重要！國泰先前毫無遠見，選擇向人才開刀嚟換取短暫利益，家吓惡果咪浮現囉！

爛泥邊有咁易扶得上壁，國泰近幾年經營不善，港府屢屢注資救亡，國泰都可以由當年嘅雄鷹，變成依家嘅雞仔，講到尾就係咎由自取，完全唔值得同情。最可憐係港人，辛辛苦苦賺得雞碎咁多，拎嚟交稅之後，港府一個屈尾十就將大大筆公帑掟畀國泰，根本同掟入鹹水海冇分別！呢個「無底深潭」獲注資之後，唔見起死回生，亦冇造福港人，反而繼續同港府私相授受，縱容機組人員免檢疫入境，引爆本港第5波疫情，死得人多，簡直就係恩將仇報，食碗面反碗底！

香港本輪疫情至今，已經有超過7,000名港人喪生，連同回歸25年嘅經濟成果都被一鋪清袋，造成如今呢個局面，國泰係脫不了關係！所謂「善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到」，除咗追究喺疫情中失職瀆職官員嘅責任之外，國泰被問責追責，似乎係勢在必行！與其高調宣布埋啲無厘頭計劃，國泰倒不如諗吓點造福港人，獲得市民諒解，換取未來「減刑」好過啦！