產評：俄烏加劇貨幣戰　全球資金大挪移

歐美深度介入俄烏衝突，金融制裁快狠準，美國總統拜登更不諱言要讓盧布變「廢紙」。近日全球債市顯著承壓，美國加息預期升溫，避險需求促使美國短債利率高於長債，資金亂竄；而美息重越中國利率，更影響人民幣資產的吸引力，加大走資壓力之餘，亦限制中國再次放水的空間，變相成為中美博弈又一戰役。為抗美霸，俄羅斯正加緊與其他「友好國家」加強「去美元化」合作反擊。可見這場沒硝煙的貨幣戰正愈演愈烈，全球資金大挪移既已開始，金融動盪勢必陸續有來！

美國今次對付俄國用上金融制裁，更明言俄國經濟很快會由全球第11大經濟體跌至20名不入，其脅迫手段無疑令一眾美元資產持有者心寒。俄國是全球央行中，最先以實際行動施行「去美元化」，包括讓旗下的主權基金清空美元，若其他國家爭相倣效可不得了，故今次美國藉此機會打垮俄經濟，背後不無原因。為化解圍堵，俄國正尋求歐美以外的其他商品供應，又擬在天然資源交易增加使用歐元、人民幣，甚至考慮接受虛擬貨幣進行交易，就是要徹底推動「去美元化」作還擊。

事實上，俄國是全球主要產油國，部分石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）成員國表明，即將舉行的石油供應議決會按市場而非政治作決，意味不會因美施壓而大幅增產。美國見中東諸國不合作，隨即傳來擬釋放更大規模的戰略石油儲備來壓低油價。美國與中東的關係起着微妙的變化，也許就為日後更多能源交易以非美元結算鋪路。

另一方面，美國聯儲局加息力度將來得比預期猛烈的訊息，讓全球債市受壓。美國部分長短債息開始倒掛，美匯指數升穿99水平，日圓由於日本為力挺疲弱經濟而堅決維持寬鬆貨幣政策，迭創逾6年新低，其他主要貨幣亦現不同程度的貶值壓力。長期以來人民幣資產利息較美息為高的條件逆轉，中美息差倒掛加劇中國走資壓力，亦限制央行「放水」救市的空間，牽一髮而動全身的衝擊，正正就是美霸蓄意盤算的結果。

當下全球資金大挪移已展開，惟有別於過去的大洗牌，更多資金正嘗試選擇非美元的出路。作為美國印太地區四國聯盟之一的印度，在聯合國3次有關俄烏衝突的議案皆投棄權票，近日更暫時放下邊境衝突的前事，與中國高層接觸，齊聲強調多邊主義。若世界兩大人口國走在一起應對，或能成為避過歐美脅迫選邊站的一股新力量，令美國再次乘「亂」收割全球的如意算盤生變。

世事如棋，這場貨幣戰，美國誠然不再擁有十足把握，皆因美國經濟長期積弱、中國崛起及新經濟轉型，改變了競爭格局。若然今次美國毀掉俄經濟，勢將讓各國更具決心提速「去美元化」免步後塵；若美國打錯盤算，俄國經濟沒倒下，反促成一股抗衡美霸的新經濟力量，這道回力鏢勢必讓美國經濟和美元信用更傷。當然，最不願見的，乃美國老羞成怒，動用軍事優勢，以「實戰」還擊！