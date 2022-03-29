據說，波蘭與白羅斯邊境關閉，中歐班列佔總運量九成的主通道便中斷了。加上烏克蘭通俄羅斯的鐵路被烏政府全部炸毀，中歐班列便會喪失近九成半的運量；原正發展的由聖彼得堡或加里寧格勒轉海運往歐洲的路線，亦因歐洲制裁俄羅斯而中斷；芬蘭與俄羅斯的鐵路運輸亦停止，中歐班列便只餘下出哈薩克斯坦經裏海、高加索或伊朗、土耳其至南歐一線，黑海亦有風險，全線路程轉折，成本貴，難以承擔中歐班列運力的轉移。

國際海運仍未恢復正常，中國在希臘的比雷埃夫斯港口與部分開通新線的巴爾幹絲路鐵路，以至意大利和西班牙的港口可能得益。但經濟效果、時間成本均遜於中歐班列，也不利於中歐兩地中小企業的貿易運作。中歐貿易去年達8,000多億美元，佔歐盟對外貿易16%以上，2020年成為歐盟最大的貿易夥伴，歐盟在2022年成為中國最大的貿易夥伴，兩者經濟有極大的互補性。

俄烏之戰打掉了俄歐貿易，俄羅斯佔歐盟貿易五成多，其中主要是能源，歐盟對之依賴在40%以上。這已不是一般的貿易，不易替代。中歐班列中斷大減中歐貿易，若歐盟跟隨美國進一步制裁中國，歐盟的貿易損失會是災難性，短期直接的影響是歐盟物價大漲，通脹壓力使民生受損，出口受限制，亦打擊出口工業，特別是依賴出口的德、法、意工業。

俄烏之戰的制裁反制，打亂了歐盟的生產與投資，衝擊其跨國供應鏈，難民和烏克蘭危機長期化將重挫歐盟的匯率與金融市場。在新冠疫情之後的困境中，德法意怎樣可以不作任何行動來應對危機呢？美國的油氣可替代俄羅斯，可是遠水救不了近火，而且價格高昂，更會加重歐盟現時的通脹，逆轉現有的貿易盈餘，歐盟大有機會走上日本90年代後的道路。美國在烏克蘭危機製造出來給歐盟的道路，是陷阱，亦是死路一條。

美國是借歐洲與俄羅斯打混合戰，損失是歐盟，不是美國，因而戰事一拖下來，對歐盟的負面政治、社會、經濟作用便很快浮現出來，歐洲政府與社會便開始反抗美國，德、法為首，相信大有機會與俄烏談判，解除制裁，進行和解。

俄羅斯是求和，不是求戰，所以至今經烏克蘭輸歐的天然氣一直未絕。這是留下餘地與歐和解，關鍵是德法意等有否魄力與政治智慧與俄一起解決危機。