反修例黑暴中，一名襲警罪成坐監四個半月的美籍銀行高層Samuel Phillip Bickett，日前在香港赤柱監獄獲釋後，同日被送上飛機前往美國。Bickett表示，香港入境處拒絕他延長留港時間、處理事務及告別伴侶的要求。他說在土耳其伊斯坦布爾轉機時，土耳其官員拒絕交還其護照，並稱是應香港政府的要求。

Bickett於2019年在港鐵銅鑼灣站襲擊一名休班警員及搶警棍，被裁定襲警罪成，他不服提出上訴被駁回。Bickett離港後聲稱，他會在外地探索怎樣為繼續支持香港抗爭作貢獻。而美國政府自然亦不甘心，要抓住機會表現一番，干預香港司法。美國駐港領事館發言人說，從Bickett被捕、審訊、拘留至返美都一直密切監察，雖然目前案件完結，美方仍會繼續敦促香港政府確保法庭免受政治干預，尊重公平審訊，以保障司法獨立。這位發言人是在暗指香港政府在處理這宗案件時對法庭進行了政治干預，不尊重公平審訊，未保障司法獨立。老美是要把這宗襲警刑事案打造成「政治迫害案」，要大做政治文章，這是美國的一貫做法。

Bickett曾透露，歷時兩年的案件令他花費了近20萬美元，所以即使不願意，但沒有辦法，仍需要接受「眾籌」去應付訟費。真是挺能「裝」的，他會「不願意」接受「眾籌」？在這場內外勢力相勾結發起的黑暴中，「眾籌」是啥東西？是專門用來為參暴者打官司的，他在「沒有辦法」的情況下才「接受」？

眾所周知，美、英等外國勢力在反修例黑暴中干預香港事務有兩個層面，一是當局和議會，經常向港府已經相當軟弱無力的「止暴制亂」提出無理指摘，說三道四，甚麼打壓民主呀、自由呀、人權呀、法治呀，弄出各種亂七八糟的法律、議案「制裁」香港。二是由非政府組織出面，個人參與，各自行動，支持暴亂。於是乎，暴亂現場鬼影幢幢，與此相呼應的是黃絲們狂舞美國旗，大唱美國歌，狂叫「特朗普支持香港」！