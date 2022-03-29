內地新一輪新冠肺炎疫情持續蔓延，確診病例幾乎遍布全國，上海成為重災區之一。但有別於以往做法，上海這次不是一刀切封城，而是採取精準防控，對重點區域展開核酸篩查、實施全域嚴格封控管理，落實居家隔離或在單位不外出；非重點區域則進行一次抗原檢測，如檢測異常立即改為核酸檢測覆核。當地專家將這種防疫方式稱為：「重點區域+非重點區域」，「核酸檢測+抗原自檢」。

有人質疑這是在病毒清零和共存之間搖擺。專家則解釋，上海在全國經濟社會發展中承載重要功能，對全球經濟也有重大影響，停擺將嚴重損害國內和全球經濟。另有專家指出，上海防疫模式一直是全國焦點，必須在動態清零和正常生活間保持平衡，「在陶瓷店裏抓老鼠，希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，不要因為防疫對社會生活產生大的影響」。

專家並非無的放矢，隨着疫情不斷演變，完全清零已經不可能，如果動不動就封城禁足，不僅經濟代價沉重，而且嚴重擾民。尤其個別地區採取粗暴式的封控管理，已引起不少怨言。實際上，內地近九成民眾已完成疫苗接種，理論上已達成群體免疫，故絕大多數感染個案沒有症狀，是否有必要動輒封城，確實值得商榷。以上海為例，日前新增2,269宗本土病例，當中僅38宗出現症狀，2,231宗屬於無症狀感染，可見疫苗保護力是毋庸置疑的。

很明顯，上海正為全國優化防疫政策進行新的試驗，探索新的模式。按照專家說法，「陶瓷店裏抓老鼠」模式再困難，上海都不會輕易走上封城、半封城的路，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置，若不想讓城市停擺，就需要在數據支撐下不斷調整策略。沒錯，時移則勢異，勢異則情變，新冠疫情已持續兩年多，防疫政策不能一成不變，更不能沒完沒了地封城禁足。

他山之石，可以攻玉，上海防疫經驗足堪香港借鑑。港府一直在清零與共存之間搖擺不定，結果兩頭唔到岸，各行各業在禁聚令之下奄奄一息，但是疫情並沒有受控，反而愈演愈烈。既然如此，為何不在抗疫與救市之間尋求平衡？為何不給各行各業尤其是飲食業一條生路？港府破天荒撥款30億元推出「臨時失業援助金」，首日即接獲10萬宗申請，基層水深火熱可見一斑。