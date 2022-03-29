第5波疫情迄今已造成逾7,000人死亡，死亡率冠絕全球，屍疊屍的場面令人過目不忘，說這個政府沒有官員失職，肯定全港所有市民都不會接受。有學者敦促港府倣效2003年沙士成立獨立調查委員會，由大法官主持，追究今波疫情的責任。但好一個「官到無求膽自大」的林鄭，對有關訴求四両撥千斤，輕描淡寫稱疫情大爆發並非人為錯誤，相信下屆政府會檢視今波疫情構成的公共衞生危機，有需要會提供意見云云。

一句並非人為錯誤，為自己撇清關係；一句下屆政府會檢視，即是現屆政府不會做；一句公共衞生危機，將死病枕藉的焦點淡化；有需要會提供意見，即是過了海便是神仙。

林鄭甚至誇誇其談自吹自擂，稱首宗Omicron本地個案去年底出現，當局已成功遏止擴散，今次爆發是源於檢疫酒店，有人在檢疫尾聲被新來的患者傳染。哈，首宗Omicron本地個案由國泰空姐空少引爆，批准國泰免檢疫入境的正正是林鄭政府；檢疫酒店更離譜，無病住到變有病，而採樣人員懵然不知，將患者放入社區。這些不是港府防疫錯漏是甚麼？

更不堪的是，疫情高峰期，日日都有大批確診患者聽從醫管局指示「點到點」往急症室覆檢和求醫，當中包括大批院舍老弱長者，是誰將他們拒諸門外食西北風不聞不問？不少患者並非直接死於新冠病毒，而是死於低溫症和其他併發症，原因正在於此。何況大量確診長者被當局踢回院舍，讓病毒不斷蔓延，醫管局草菅人命，難道不需要負起責任？

如果一句並非人為責任便可開脫，內地也不會有數以百計的地方官員烏紗帽不保。林鄭出任香港特首是幸運，以為無人可奈其何，因此才敢「膽自大、嘴招招」胡亂甩鍋。