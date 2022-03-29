嘻嘻！筆者早前已經作過所謂的利益申報，若然只談個人立場，我百分之一百贊成馬上開展全民檢疫。在下平素愛在晚上到餐館堂食，大檢測一天不推行，要想香港社會恢復正常便遙遙無期，故使我對強檢一事日夕期盼。

不過，現實終究是現實，香港政府的管治權威已然弱不堪扶，我不相信今天的抗疫決定，全是禮賓府說了算，當中應少不了中央的手影。阿爺站在高處，全盤擘劃，想必是經過深思熟慮，才容許港府暫緩執行全民檢測令。

內地疫情管控的最新發展，恐怕也出乎不少香港評論者所想。上海疫患嚴重，但是官方明言，當地不會實施封城，因為此舉勢必影響中國以至全世界的經濟。發言人擔心老百姓聽不明白，還刻意把話講得透徹，說當地的港口一旦被封，不知會有多少商船被迫滯留在東海，無法靠岸上貨。

我不知道中央是基於甚麼原因，同意香港這個金融中心暫緩開展全民檢測，箇中理由，或許也跟上海不同。不過，我反倒欣賞北京實事求是的作風，不會一味高舉口號、空談理想。

畢竟「北枳南橘」，各有不同，深圳的做法，上海不一定能夠全盤照搬。同樣道理，上海做得來的事，香港也未必可以依樣畫葫蘆。

政策與律法都要因時、因地制宜，法無定法，唯其合用而已矣。中國領導人一向理智而現實，考慮的層面廣泛。回想起2019年的反修例示威，當時也有很多人納罕，為甚麼中央不第一時間訂立《港區國安法》，讓獅子山下回復平靜。後來大家才明白，原來阿爺是要等待最佳的時機出手。至於何時才是香港推行全民檢測的時機？咱們儘管走着瞧。