自從俄烏戰爭開打以來，世上至少有兩場俄烏戰爭同時進行，一場是親美媒體與KOL不斷宣揚的「俄羅斯快將落敗」，另一場是烏克蘭願以不再尋求加入北約作為停戰協議的戰爭，俄烏究竟哪一方佔上風？坊間竟有如此迥異的解讀，實在蔚為奇觀。

烏克蘭總統澤連斯基日前開腔，敦促一直口惠而實不至的西方提供軍援，即使是北約1%的戰機與坦克亦不放過，足見烏軍情況不樂觀。尤其是以美國為首的西方國家，以為把俄羅斯逐出環球銀行金融電訊協會支付系統，便足以令俄方腿軟，怎知被俄羅斯總統普京下令所有對俄「不友好國家」只能用盧布購買石油及天然氣，盧布止跌回升，意味着美歐等本來很嚇鬼的所謂制裁伎倆，露出了其根本呃鬼的真面目。

英國外相卓慧思日前更對俄羅斯「釋出善意」，稱如果俄方撤回在烏克蘭的軍隊，並承諾結束侵略行為，英方會撤銷對俄個人及企業的制裁。然而英國首相約翰遜約一周前才呼籲西方不可再與俄國恢復正常關係，現在約、卓二人各說各話，是去年約翰遜聲稱「我不是反華者」、卓慧思表示「更強硬對付中國」的翻版呢？還是英國政府一個唱紅臉、一個唱白臉的誘敵手段，皆因俄羅斯正處於下風啊？

有報道引述烏克蘭軍方情報部門表示，俄羅斯計劃將佔領區合併，統一為一個「準國家實體」，東部親俄的盧甘斯克可能在短期內就是否加入俄羅斯舉行公投，俄方正有意分裂烏國，欲建立類似南北韓的局面。

相比起開戰前，烏克蘭只要保持中立便可避過一劫，如今能逃得過滅國已是萬幸。烏國人民生活於隨時受襲的恐慌與頹垣敗瓦的現實中，不像那些親美流亡KOL般可以無視現實，傾盡全力歌頌西方偉大。