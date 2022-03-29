政府將於下月初動員公務員團隊、社會各界力量包括義工團體，向全港市民派發防疫服務包，筆者建議當局必須要做好籌備和宣傳工作，設立好指揮及支援機制，避免甩漏，尤其是不能忽視劏房戶、露宿者等較難接觸的弱勢群體，應透過靈活寬鬆的措施，確保他們均可以取得防疫包。

首先是事前的宣傳工作，讓市民熟知抗疫包的派發細節，極為重要。政府應及早向各區市民清楚說明派發日期、時間、方向、補領地點、查詢方式等，讓市民有心理準備，知道會有人上門；當局在招募義工的同時，亦要及早向他們提供清晰的行動指引，並因應大廈的複雜性處理好人手調配，好讓義工發揮所長，配合派發工作。

其次，派發工作要顧及舊式大廈和「三無」大廈的特殊性。政府安排私人屋苑由業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司負責派發。至於「三無」大廈及基層家庭，則透過義工及公務員團隊逐家逐戶派發。筆者非常關注現時有很多大廈法團已長期沒有運作，形同「空殼」無人管理。以深水埗為例，當局紀錄有約700幢「三無」大廈，但若計及已停止運作的法團大廈，估計有1,500幢舊樓需派人上樓，因此當局要預備更多人手去支援這類大廈。

此外，全港至少有12萬劏房戶，九龍西是全港最多劏房的地區，當局派發工作應按區情為本。例如面對劏房單位無人應門，當局只留下一張字條或相關證明卡供住戶補領並不足夠，因為劏房涉及多個家庭。建議政府採取靈活和人性化的補領安排，例如只要出示租約、水電煤單據或其他住址證明，亦讓他們可補領抗疫包。對於露宿者和無家者，政府應加強與相關支援機構的聯絡，方便他們領取。