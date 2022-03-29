抗疫總司令林鄭月娥，上周一在自我感覺良好包裝下，無視深圳、東莞封城強檢的勝疫成果，竟自誇香港抗疫已取得階段性成效，第5波疫情趨勢下降，4月1日起取消9國禁飛令，4月21日起分3階段逐步放寬社交距離的限制措施，好像已經勝券在握，不久便可國泰民安重上正軌，其實卻遮蓋了許多疫情反覆危機。盲目樂觀的放寬決策，可能正孕育着更大的危機。

根據世衞的研究，Omicron變種病毒株有3型，早前全球流行的BA.1型佔90%，但近期已由BA.2型所代替。澳洲、歐美等地新冠病毒染病情況回升，未來幾星期在美國可能引爆新一波疫情。多項研究顯示，BA.2型比BA.1型傳播力更強更快，隨着歐美多國取消防控措施，更可能加快新一波疫情重臨。西雪梨大學及雪梨科技大學教授林奇恩表示，除歐美外，澳洲和東南亞國家也成為主流，新增宗數可能翻倍。可是，面對如此高危的新變種病毒隨時兵臨城下，抗疫總司令林鄭月娥卻「發雞盲」，不及時把危險情況告訴市民，呼籲大眾提高警惕，反而片面地推銷盲目樂觀的氣氛，解除了全民心理和意識上的防疫武裝，同時為其取消禁飛令敲鑼打鼓，更進一步鳴鑼開道為3階段進一步放寬社交距離措施做輿論，催眠港人麻痹輕敵。

對於有評論質疑香港為何不搞全民強檢，林鄭竟囂張地反質疑要提出要求的人反思；對於有人批評新建的方艙醫院和社區隔離設施使用量低，她竟大言不慚地引用內地專家組組長梁萬年對香港救治不足的批評當反話來回答，說香港現時已做到的防控成果是「床等人」。香港領航抗疫的大權竟然掌握在這樣的掌舵人手上，倘不幸第6波疫情真的爆發，更多無價的生命將被清零！