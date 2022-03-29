老師傅教修行，首先是「建全自我」。要言之，就是能夠修正自己的缺失，在心性、德行上，擴大生命嘅層次和領域。呢方面，老朽覺得最重要係「自我修正」和「自我承擔」。一個肯自我修正嘅人，認識自己所學不足，才能勇敢面對自己，因而開啟生命智慧，向上昇華。至於自我承擔，有承擔力的人就會有責任感，不會一味卸責，賴自己「冇水晶球」能預測未來，或者係時間緊迫，要下屆政府認真處理。

各位，本屆政府就快下台，回望其防疫抗疫，可謂劣迹斑斑，尤其令本港喪失逾7,000條人命，老人家死亡人數特別多，睇見家屬和病者嘅無助，當真淒涼，令人不敢相信這裏是曾經令人驕傲嘅國際大都會和金融中心！林鄭被問到會否承認抗疫策略失誤，而特區政府有抗疫主體責任，又會否向市民尤其是向死者家屬道歉？佢冇正面回應，拉拉扯扯顧左右而言他，只對每位離世人士嘅家人致以深切慰問，換言之，佢冇向死者家屬道歉！

林鄭又話，有關港府處理疫情嘅獨立調查委員會將由下一屆政府處理。有議員認同疫情過後應追究失職官員責任，並檢視政府運作、公務員動員等問題。事實上，獨立調查委員會嘅調查成效令人質疑，有學者擔心政府會否將細節列為機密而不交代。老朽倒覺得「問責制度」虛有其名，皆因從來冇高官因大型基建醜聞如港鐵沙中綫或監管不力如「童虐居」而下台，今趟抗疫一塌糊塗又死得人多，食衞局局長陳肇始和勞福局局長羅致光仍好官我自為之，問你服未！林鄭話「願為下屆政府提供調查意見」，慳啲啦，無謂瞎折騰了！

老朽倒祈求下屆特區班子多是篤實踐履之士，係名實相副，肯自我承擔、自我修正，不務虛嘅高官！