享譽國際的動作巨星成龍近年長駐內地，留港日子少之又少。正所謂料窮思舊聞，找題材寫稿便不期然想起他曾親口告知我的一件真人真事。他說較他更享譽國際的動作巨星李小龍曾親口告知他一件真人真事──與女鬼黐手！

話說上世紀70年代李小龍打響知名度後，在香港拍攝《龍爭虎鬥》，於九龍斧山道嘉禾片場拍廠景，那時候的嘉禾片場是數幢簇新建築物在爛地上組合而成，可說甚麼都是手動化年代，所以由小小的場務到大大的導演，有甚麼需要都是自助形式，而超級巨星李小龍因為兼任武術指導，所以帶領着林正英師傅等凡事都親力親為，其時林正英是他的愛將，並笑稱他為正英師傅，因為已有他在粉菊花處學藝的師弟跟他到片場開工，學習拍電影的竅門，其中一大竅門就是不用埋位的時候，當武師的都喜歡躲在布景板後「攤抖」（戲行術語，休息也）。

李小龍常常會到布景板後找武師度招，但今次特別奇怪，在布景板後一處幽暗角落，有一名女武師正在落妝，李小龍見她體態輕盈飄逸，便靈機一觸稍後拍攝的石堅密室打鬥戲，加插一名女武師跟自己對打也很有特色，於是就地跟她度招對打，互相黐手過招深感滿意。當正式拍攝時，李小龍吩咐林正英找剛才的女武師埋位時，正英師傅大驚，因為拍了十多天戲都沒有女武師的戲份，一直都沒有女武師到場！

不迷信鬼神的李小龍自此除了在開鏡或殺青時誠心拜神，每天開工收工也必在片場四方土地說聲謝謝，祝願各人一切平安，遊魂野鬼不要鬧事！

十多年後，李小龍已仙遊了，但斧山道嘉禾片場原址依然在運作，而且80年代香港電影業比70年代興盛得多，惟嘉禾片場卻沒有多大變化，改變了的是《龍爭虎鬥》中做茄喱啡壞分子、被李小龍狂打猛踢的成龍，經過努力拚搏，已搖身一變成為香港首屈一指的紅星了。香港兩條猛龍相同之處是大家都是功夫巨星，也兼任武術指導；不同之處是正英師傅是李小龍得力助手，但沒有相助同是好友的成龍，卻在李小龍過身後跟隨他唯一尊崇的圈中好友洪金寶當武術指導及男主角，台前幕後雙線發展。成龍每次遇見正英師傅，都揶揄他不肯讓該女武師見李小龍，也從不介紹她給一班武師兄弟手足認識。豈料……

笑話說得多變了真事。一日，成龍如常到布景板後找武師埋位拍戲，豈料往日的蛇竇，今日卻空無一人，正當成龍失望離去之際，一隻纖纖玉手輕拍成龍肩，柔聲說道：「龍哥，點解咁耐都未到我埋位嘅？」成龍心知今天沒有女武師，驚慄地慢動作輕輕回頭一望，但甚麼也沒有，空無一人，他隨即飛奔而去，至今都不敢再隻身找人埋位。不過……

這兩位操流利英語的猛龍分別撞鬼之後，成為了勁爆國際的知名武打巨星，為香港奠立全球最佳動作片之都美譽！