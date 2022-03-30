產評：港府無力解樓荒　遺下納米樓污名

回歸以來，香港的住屋問題依舊嚴峻，用家長年望門興嘆。發展商睇準商機，將住宅單位愈建愈細，政府為求增供應交數，隻眼開隻眼閉，結果造成過去10年大量納米樓應市，港人將貨就價勉強上車，卻連基本人道的居住環境也欠奉，何其悲哀！及至近年疫下經濟不景氣，這些納米樓更乏人問津。事實上，納米樓這產物，已成為香港房屋市場的一大污點，反映港府缺乏誠意、沒有決心和能力去治理樓市問題，實現港人安居，經濟愈搞愈禍，豈非無因？

香港房屋短缺，增加房屋供應，覓地建屋需時，可政府對於現成的土地開發長年有欠積極，議而不決，決而不行，更捨易取難提出填海造島，致令上樓難成最大民怨之源。面對社會矛盾白熱化，政治壓力大增，港府急就章在各區插針式覓地，可始終供應有限，樓價持續高企，用家依舊上車難。於是發展商看準市場需求，興建細至130方呎有找的「納米樓」，單位如「車位」般大，除開放式、黑廁之外，還以高危閣樓床造成「垂直一房」戶作招徠，與置業安居改善生活環境的原則背道而馳。

港人即使藉納米樓勉強上車，窮大半生積蓄自置「蝸居」，生活環境狹窄，供樓負擔重，又何來動力生兒育女？社會問題衍生下去，港人都心明後果，唯獨離地廢官懶理，還為能實現每年新屋供應數量而自滿，只管玩弄數字交功課。

說到底，全港建屋圖則須由政府部門審批，這10年逾八千多個納米單位供應，是在港府的默許下促成。至近幾年社會矛盾激化，政治壓力大增下，港府去年底才在官地新供應加入限呎條款，卻未有同時覆蓋這些年供應最多納米樓的私人重建項目，之後才補鑊，盡顯甩甩漏漏的作風不改，底因是沒有誠意認真解決問題，至今仍是踢一踢動一動。香港經濟淪落至此，實乃人禍！

如今第5波疫情下香港百業蕭條，不少港人飯碗不保，連購買這類納米上車盤亦無能為力，故見今年首季以來納米樓無人吼，二手劈價亦乏人問津，未來料隨政府限呎供應減少而逐漸式微。

如是者，問題又會回到房屋供應不足。見到防疫期間港府興建方艙的決心和效率，說明事在人為，若能以此態度來拓土建屋，相信港人樂見其成。之不過，當前更迫切的問題是盡快讓香港走出疫情，經濟活動復常，並將住宅「辣招」緊箍咒解除，既能激活流動性，又能助用家上車。否則時機一失，疫後經濟復甦賽落後，非但樓價會如市場估計長期調整，經濟只怕亦一病難愈！