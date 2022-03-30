正論：無出路坐困愁城　香港人滿腹悲情

疫禍爆發以來，超過兩年香港人人出外都罩不離口，遮掩了面容，看不見許多人都滿面愁容，鬱鬱寡歡，港官更加大條道理視而不見，眼不見為淨，自我感覺良好，但數字騙不了人，一份又一份調查，都顯示港人在這些年間身心都不健康，因為承受多方面壓力，在亞洲中幾可說是最不快樂。

一份最新「國際精神健康問卷」，作出初步精神健康評估，揭示由1月至3月份計算起，60%港人感到抑鬱，若以2月份單月計算，高達75%港人有抑鬱感覺，遠遠超過日本、台灣及馬來西亞等亞洲地區。較早前亦有調查港人在防疫措施下的精神健康，今年1月底受訪者有抑鬱狀況的約一成，當時第5波疫潮還在初起，之後完全大爆發，人人自危，個案幾何式上升，百多萬人染疫，七千多人疫歿，難怪港人抑鬱比率這兩個月間飆升，這些生死攸關的壓力，又有誰能承受？

香港人的抑鬱比率，竟然遠超兩年半前暴潮時候的水平，比起當時示威聚集，街上衝突暴力不絕，現今街上當然平靜很多，不會再見到黑衣人聚集，不會汽油彈橫飛，剛巧相反，現時的街道，就算傳統旅遊消費區，尖沙咀及旺角，夜晚冷冷清清，想找個人影也難，成個香港猶如死城，主要是因為種種禁令，禁晚市堂食，多種娛樂消遣文化場所，首先令到百業蕭條，失業者眾，而市民憂柴憂飯碗憂染疫，公餘時間想找朋友出來吃飯吐苦水也不行，6點後禁堂食，有多少人可以趕及放工？

高官當然可以準時下班，有專車回府，不用趕車，有工人煮飯，毋須為晚飯傷神，連問責制也名存實亡，這個無敵鐵飯碗，在疫情下絲毫無損，然而朝令夕改，苛政猛於虎，你自己大魚大肉，卻叫市民無啖好食，情何以堪，最新民意調查顯示，超過七成市民對特區政府感到不滿意，創兩年來新高，近六成人表示不信任政府，市民對經濟狀況滿意率亦為負64個百分點，香港人抑鬱，無能政府絕對是幫兇！

回歸25年，試問香港人開心的日子有幾多？反而是重重劫難，以為沙士已經是特大災劫，想不到十多年後的新冠疫禍更加是核彈級災禍，政府倒行逆施，變本加厲，經濟一蹶不振，基層日子愈來愈難受，以前只有露宿老人會食二手飯，但本報獨家披露，連後生仔也來爭食；中產也不好過，捱得過裁員，捱不過減薪，納米樓盛行，住的面積愈來愈小，以前做醫生可以住半山，現在也嘆住不起，要搬到大西北或將軍澳，總之就是日子愈過愈差，王小二拜年，一年不如一年。

即使口罩可以掩蓋市民愁容，但紙包不住火，市民目光雪亮，老早已經看透，在這樣差勁的官員領導下，走不出困局，香港沒有前景，愈想得多愈抑鬱，留在此地，避得過疫潮，未必躲得過抑鬱，難怪移民潮爆個不停，為了身心健康，無奈要遠離香江！