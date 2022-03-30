功夫茶：停積分制確失策　無誘因回收急挫

俗語有云：一日省一口，一年剩一斗。呢句嘢無非勸人要節儉，並要持之以恒，時間長咗就會有成效。各位，功夫茶認為重點係「持之以恒」！香港搞環保，名目多多，乜嘢綠色生活啦！甚麼藍天行動啦！計劃更多如繁星，乜計劃乜推廣睇到你眼花，之但係全部都係吹吹水、唔抹嘴嗰隻，冇樣嘢持之以恒，點會開花結果吖！

呢嗱！環保署自2020年底推行社區回收網絡「綠在區區」，並設立「回收便利點」，其前身為社區回收中心，並由原來嘅營運商營辦。呢項計劃獲市民正面回應，環保署發言人都話，通過「綠在區區」一百多個回收點嘅「綠綠賞」計劃，已發出超過11萬張積分卡。市民可選擇使用「綠綠賞」積分卡或手機應用程式，獲取積分以換取禮品。小小「甜頭」，獲市民積極參與，誠好事也。

講真，市民參與「綠在區區」計劃，主要都係一心為環保略盡綿力，你估真係純為咗靠積分換禮物咩？咁鬼辛苦日儲夜儲啲膠樽、廢紙等，都係換回幾卷廁紙、毛巾或米、食油之類，肯定唔係「雞髀打人牙骹軟」；不過，總算有粒糖濕吓個口，唔算「白行一趟」啦！最近，卻因應疫情，有關計劃由本月4日暫停至今，即係話市民冇得玩「儲積分換日用品」，有報道指因此減少咗回收誘因，營辦商近期回收量急挫三至四成，當中塑膠廢物回收量更少咗一半，營辦商並擔心回收量不達標會被扣減營運費。

有回收商指出，因應疫情高峰時期，個別社區回收點有員工染疫需要休館數天消毒；加上大多數市民不敢外出，因此前往回收點進行回收嘅人流大減，部分回收點嘅人流由每日逾千人次，減少至只剩幾百人次，相信亦係回收下挫嘅原因。有機構憂慮今年首3個月嘅回收量，無法達到營運合約訂嘅水準，恐被扣減營運費，屆時或連支薪都有困難！之但係，隨着疫情回穩，市民敢於外出，相信回收點人流及回收量會回升。

呢，環保署回覆本報查詢時就表示，22間「回收便利點」喺前年第4季開始陸續投入服務。整體而言，「回收便利點」喺去年嘅回收量，較上一代由非牟利團體透過環境及保育基金營運嘅社區回收中心上升超過4倍。環保署仲話，今年1月及2月嘅回收量數據仍在統計中，力求營辦商喺未來數月趕上整體目標。庸官講就易，與其眼光光等天光，不如務實些，唔好等到下月21日分階段放寬社交距離先考慮重啟積分計劃，即刻行動，肯定立竿見影。再講吖，疫情下對未達標嘅營辦商應從寬處理，署方考慮把暫停「綠綠賞」嘅因素納入考慮，「畀條路行吓」，大家共度時艱，亦應有之義也。