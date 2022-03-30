世界視線：高難度外交平衡　土耳其斡旋俄烏

俄烏戰爭爆發後，雙方代表團曾3次在白羅斯境內舉行談判，但沒有取得成果。近日在土耳其總統埃爾多安穿針引線下，俄烏第4輪談判定在伊斯坦布爾舉行。深諳外交平衡術的埃氏打算透過斡旋，增加對近東及中東事務的話語權；同時避免得罪俄烏及北約其中一方，在外交上保持靈活度。

土耳其沒有跟隨美國及歐盟制裁俄羅斯，繼續向俄國民航開放領空。不過土國沒有全面倒向莫斯科，不但贊成譴責俄國的聯合國決議，更首次根據1936年簽署的《蒙特勒公約》關閉博斯普魯斯海峽，禁止交戰國軍艦通過。雖然關閉海峽令俄國軍艦無法進入黑海增援，但北約軍艦及航母打擊群同樣拒諸門外，土耳其的做法最低限度滿足北約要求，同時不會令俄國反感，可謂面面俱圓。

戰爭爆發前，土耳其不但出口無人機至烏克蘭，更協助訓練烏軍特種部隊。從基輔早前要求在土耳其境內談判一事，可見兩國關係不俗。因此，埃氏便作個順水人情，促成俄烏代表在伊斯坦布爾會面。土耳其雖然沒有直接參與戰爭，但衝突持續會影響黑海及高加索局勢，從而波及土國。再者，戰爭導致原油及食物價格上漲，刺激土耳其通脹，任由情況持續不但民怨沸騰，更可能影響埃氏執政。為了發展經濟及穩定社會，土耳其調停戰爭屬正常之舉。

假如成功令俄烏停戰，土耳其無疑在世界關注下成功發揮影響力，為埃氏恢復鄂圖曼土耳其光榮的雄心壯志注入推動力。隨着美國戰略重心轉往印太，中東群雄並起，以色列、沙特阿拉伯、伊朗及土耳其等蠢蠢欲動。所以，土耳其可藉調停展示實力，拉攏小國自組陣營。即使調停失敗，土耳其亦能出盡風頭，並無實際損失。

在俄烏局部戰爭中，土耳其小心翼翼在各方夾縫中活動，猶如在3隻雞蛋上跳舞，既不得罪北約，同時不與俄羅斯割席，更沒有放棄烏克蘭，成為日後游走各方的資本。相反，歐洲國家懾服於美國淫威，與俄羅斯保持距離，代價是放棄戰略自主及切割與俄羅斯的經濟聯繫，尋找其他糧食及燃料供應市場，最終淪為美國予取予求的對象。