台灣當局對俄烏之戰的態度，一開始是驚恐萬分，驚呼「今日烏克蘭，明日台灣」，但依然嘴硬，表示不怕，一是強調台美關係堅如磐石，山姆大叔不會像對烏克蘭似的，拋下台灣不管，信心滿滿的寄望美國會為台灣和大陸打仗。二是強調台灣對美國及西方的戰略價值高於烏克蘭，他們一定不會不管「大陸犯台」。三是台灣海峽地理位置優越，不像俄羅斯與烏克蘭陸路相連，台灣易守難攻。四是台灣正在開展「史上最強最硬」的「後備軍訓練」，士氣高昂，要和中共「戰鬥到底」。

到了最近，打了一個多月，俄烏戰事膠着，台灣當局就一改驚恐之狀，判斷大陸會重新考慮武統台灣的問題，且在這方面大造輿論，自我安慰。台灣的外交部部長吳釗燮最近接受外媒訪問時不無歡欣的表示，美國及西方國家對俄羅斯攻擊烏克蘭的制裁反擊，以及烏克蘭的抵抗，可能會迫使大陸「重新考慮任何以武力奪取台灣的計劃」。他又重彈「台灣地理優於烏克蘭」的舊調，說大陸如果想以武力攻台，必須發動兩棲攻擊。吳釗燮還說，台灣擁有烏克蘭缺乏的高科技防禦性武器，因此大陸打台灣「必然比俄羅斯攻擊烏克蘭更加困難」。

此外，吳釗燮還「自重身價」，吹噓台灣是製造半導體晶片的世界領先者，對全球現代經濟至關重要，大陸若奪取台灣，將讓北京得以掌控汽車、智慧型手機、人工智能和高性能計算晶片的生產，吳認為這是美國和西方絕不允許發生的事情。

有了這些判斷，台灣更是「自高自大」起來，和台灣當局關係密切的智庫開始大造輿論：烏克蘭問題凸顯台海議題絕對要避免「雙邊化」、「兩岸化」，而是要「多邊化」、「區域化」、「國際化」。台灣的陸委會主委邱太三日前更是異想天開的再次鼓吹「兩國論」，試探挑釁大陸，說甚麼「兩岸應該互相承認主權」！

這班蠢蛋，不是高興得太早了，就是腦袋進水了。