美國總統拜登經常說錯話，似乎已成家常便飯，以致被媒體形容為「口誤製造機」，畢竟已是79歲高齡，而且曾做過兩次腦瘤手術，嘴巴明顯已不受腦袋控制。不過，他日前在談到俄烏問題時揚言「普京不能繼續掌權」，也許不只是一時口誤，而是念茲在茲，恨不得立即除掉這顆眼中釘。

可惜這並非由他說了算，誰當俄羅斯總統是俄國人的選擇，與美國人完全無關。白宮也知道拜登說錯話，急急澄清其言論並非要俄羅斯更換政權。這種解釋可謂此地無銀三百両，美國不是不想俄羅斯更換政權，只是無能為力而已。他們可以在許多國家發動顏色革命，可以推翻某些他們不喜歡的政權，但這一套在俄羅斯絕對行不通。

既然沒有能力推翻俄羅斯政權，也不敢與俄羅斯兵戎相見，西方只好以醜化普京來洩憤。早前有外媒引述所謂「五眼聯盟」內部人員透露，69歲的普京最少3病纏身，包括癌症、老年癡呆、帕金遜症，由於類固醇藥物的影響，性情也變得暴躁易怒云云。這種造謠手法實在拙劣，如果將拜登與普京比較，誰更像老人癡呆，答案不言而喻。西方媒體弄巧成拙，本想醜化普京，結果反而更像是在影射拜登。

除了造謠抹黑，美國及西方當然還有制裁這一招，但這一招用得太濫，已毫無新鮮感，而且令人反感，隨時害人不成反害己。正如國際貨幣基金組織警告，西方對俄羅斯採取的制裁措施，包括凍結俄羅斯央行持有的美元和歐元外匯儲備，可能適得其反，導致其他國家央行更不願意持有大量美元和歐元外匯儲備。道理很簡單，國際金融體系一直以自由市場原則為基礎，現在西方公然違背這一原則，隨意凍結一家獨立央行的外匯資產，其他央行不得不重新考慮持有外匯儲備的結構，因為誰也不知自己甚麼時候會成為下一個被制裁的對象。

在此之前，高盛也發出同樣警告，認為目前美元強勁表現不可持續，短期走勢取決於俄烏衝突變化及美聯儲緊縮政策，中長期則可能因為俄烏危機引發「去美元化」而導致美元持續走弱。實際上，近年許多國家已逐漸分散外匯儲備，減少對美元的依賴，包括增加人民幣等替代貨幣的比重。俄烏戰爭爆發後，眼看美國及西方對俄國毫無底線的瘋狂制裁，各國更是紛紛加速去美元化的步伐。