疫情來到水尾，港府才派發抗疫物資包，還說得無比慷慨。以筆者為例，家中「囤積」了起碼40份自我快速測試套裝，「看門口」的成藥中西都有，口罩更是不在話下，根本不需要甚麼物資包。其實，若港府有先見之明，根本不可能現在才大慷納稅人之慨，筆者早在2月港人最徬徨無助的時候，已倡議政府，即使急症室不接收患者，起碼也要向他們派發退燒藥，並要發出家居隔離指引，無奈港府決心躺平，甚麼也不做。拖到現在過百萬甚至一半人口已經染疫，逝者已矣，中招者早已康復，港府才忽然良心發現，不亦晚乎？

應做唔做，唔應做偏要做，一直是現屆政府特性。例如本港經濟已到了五窮六絕，放寬社交距離措施應盡早去做，當局卻企硬4月20日之前都無得傾，即使新增確診病例已回落至四位數，即使失業率正掉頭回升，即使窮人就快餓死，一樣堅持「不聽、不睇、不信」。本報圖文並茂報道有後生仔和老人家爭吃二手飯，高官對此是永遠選擇性失明的。

然而，連洋商都揚言再不放寬禁聚措施便會拉大隊蟬過別枝，難道崇洋媚外的港官也可無動於衷？香港歐洲商務協會公布的最新報告顯示，兩成半在港的受訪歐洲公司考慮2023年撤離，原因是港府的抗疫措施過於嚴苛。而行會成員陳智思更進一步明言，這些撤離香港的外資企業大都選擇落戶新加坡，重新搬回來的機會不大，意味一去無回頭。反觀星洲輕舟已過萬重山，已完成接種疫苗人士更可免檢疫入境，難怪坐收漁人之利。

說來奇怪，港官一向認同西方式與病毒共存，直到阿爺介入才不得不改弦更張。現在疫情明顯放緩，偏偏堅持不肯鬆綁，令經濟死多兩錢重，難道有人想玩爛特區才離開？