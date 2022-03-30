一位素有「藍營」健筆之稱的時事評論員，近日父親因為感染新冠肺炎而亡故。她撰文公布消息，更批評在非常時期，香港醫療系統所表現出的一派亂象。這位健筆在傷心之餘，仍然堅持為社會發聲，其志可嘉。沒料到這則消息落到「黃絲」評論者手上，卻是一片幸災樂禍之聲。

有移居英國的KOL出言涼薄，說這位「藍營」健筆平素支持獨裁政權，在專制主導下的抗疫工作必然是一團糟，故她喪父是自找，乃報應使然。這類「黃絲」評論者，殘酷地在別人傷口上撒鹽也就罷了，還要罔顧事實，講出一番似是而非的說話，厚顏若此，真讓人大開眼界。

面對第5波新冠肺炎疫情，特區政府處理得一塌糊塗，那是實情，但是跟甚麼「獨裁政權」，壓根兒拉不上關係。環顧全世界，最少人染上新冠病毒的國家，大抵就是北韓，而平壤政府卻素以專制而聞名。

況且，置身英、美等國的人，要來批評香港防疫工作的不濟，恐怕還遠不夠格。英國人口約有6,700萬，至今有超過16萬人因感染新冠病毒而死，依人口比例計算，就等於香港要丟掉1.7萬條人命，香港至今因染疫而離世的人，是7,000多個。美國則更糟，按比例推算，等於香港要有2.2萬人病歿。

若然硬要將政治體制跟抗疫成效拉上關係，實際情況卻是，大部分民主地區應對今次疫情，成績都差劣得讓人尷尬。

近日西方傳媒刻意渲染，說香港在疫情中的死亡率冠絕全球，其實是斷章取義。要是單計第5波疫情，本地的病亡率確是最高，但縱觀兩年以來，歐美的死亡人數仍是遙遙領先，把一眾所謂獨裁地區全都甩在後頭。