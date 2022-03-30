英格蘭國家足球隊領隊修夫基日前向傳媒表態，質疑以人權問題杯葛2022年卡塔爾世界盃究竟有何意義。在美國的惡劣示範下，以各式各樣的藉口肆意杯葛國際賽事的情況已迹近氾濫，體育被政治騎劫的情況必須予以正視。

修夫基拒將體育與政治混為一談，所持的理由是即使抵制，賽事還是會繼續進行，那麼對於該國被指侵犯人權，對外籍勞工採取沒收護照、剋扣工資等強制勞動手法，又能帶來甚麼實質影響？他指前往卡塔爾參賽並思考如何引起各界關注人權問題，或能帶來更多人權上的改變，「我們必須在正確的時間，以正確的方式使用我們的聲音」。

正如塞爾維亞貝爾格萊德紅星隊的球迷，月中在塞國進行的一場歐霸盃賽事上，展示多幅巨型橫額，列出美國與北約過去曾經轟炸或挑起戰爭的多個國家或地區的名字，諷刺西方國家在俄羅斯出兵烏克蘭一事上佯裝正義，卻連「反戰」也搞雙標。如此滅自己威風之事雖未有被西方主流媒體廣泛報道，但在一個自媒體世代，在正確的時間、以正確的方式、為正確的事情發聲，訊息仍能廣傳千里。

要正視虐待外籍勞工問題便應一視同仁，尤其是美國國務院也曾承認，美國是「強迫勞動、債務奴役、非自願奴役和性交易受害人的來源國、過境國和目的地國」，意味着不論美國公民還是外籍勞工，皆可能成為強迫勞動的受害人，西方要搞杯葛、孤立與制裁，理應擒賊先擒王，而不是只敢向非美國陣營的國家叫陣，效法山姆大叔將上世紀抵制1980年莫斯科夏季奧運的把戲不斷翻閹。

英媒早在8年前已刊出卡塔爾興建場館涉及剝削工人的報道，何故此時又吹出杯葛風？因為政治經常被人以錯誤的時間、方式、目的來演繹。