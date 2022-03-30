新冠疫情新增個案稍為回穩，市民近日出外特別是前往街市附近，都會發現周圍都是棄置發泡膠箱，有些疊得高高的，就放置在路旁，令人擔心發泡膠箱圍城真的會發生，當局必須盡快解決。事緣內地自2月起，突然暫停回收付運供港蔬菜的發泡膠箱，擔心新冠病毒經發泡膠箱傳入內地。筆者早前聯同葛珮帆議員去信環境局，要求盡快解決發泡膠箱回收危機。

根據環境局的回覆，估計現時每天供港付運蔬菜的發泡膠箱有12萬至15萬個，約60噸重。他們承認香港回收能力不足以應付，當局正跟蔬菜批發商業界商討，盡快找適合市場運作的可重用貨盒代替發泡膠箱，亦要求食環署等部門加強清走棄置發泡膠箱的工作。

據筆者了解，每日供港60噸發泡膠箱外，還有水果供港等貨品也是用發泡膠箱，但香港現有回收量不足5噸，故頗大成分依靠供應商把用過的發泡膠箱運回內地處理重用。內地因跨境司機有染疫個案而採取措施，包括暫停發泡膠箱回收，這亦是無可厚非。目前，香港周圍都是發泡膠箱，每日至少60噸被運至堆填區，短期辦法是增加食環署人手處理街道棄置發泡膠箱，環境局亦加緊處理。另外，與深圳或廣東商談更好的解決方案亦很重要。

一個發泡膠飯盒，最終分解要一萬年，現在日均60噸發泡膠箱棄置在堆填區，一個月已達1,800噸。就算輸港蔬菜改用其他替代品承載運港，如大型膠箱，又是否可減少回收膠箱會把病毒輸入內地的憂慮，這有待商榷。辦法總比困難多，期待當局加快與內地溝通，提出加強消毒或抽檢方案等，讓對方有信心，或是全面改用降解度較高的代替品，筆者認為環境局必須加快處理及提供答案。