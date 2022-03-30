負責抗疫預防注射工作的公務員事務局局長聶德權，日前強調打針對於長者來說，是生死的問題，是生或死的抉擇。此話說得多正確！言簡意賅，總比他自己過去及上至抗疫總司令林鄭、下至陳肇始局長的「願打盡打」論調進步，因為「願打盡打」的前提是「願」，「不願」便不打了，話之你死得人多，政府已盡責提供免費接種，只不過是你不願，政府也沒辦法，與政府的責任無關。對此說法，筆者絕不苟同。

一個城市或地區發生致命的傳染性疾病，在客觀條件的限制下，一時未能查清病源及一時未有根治良方，但已得到預防針藥供應，作為負責任的政府，就必須通過公權力進行宣傳教育，以至強制執行為民眾進行預防注射（除醫生證明身體狀況不適合注射者外），儘管市民個人有N個理由不接受，但由於預防注射已非純粹個人健康問題，而是涉及確保整體社會的公共衞生安全利益的重大原則問題。

作為政府管治絕不能對病毒害人採取綏靖主義，對認知未追上而抗拒的人採取好人主義，對病毒肆虐殺人予以妥協，否則便是「我雖不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的悲劇。香港第5波疫情有逾7,000人枉死，政府沒下最大決心推防疫注射，有不可原諒的失職，對此當局還堅稱不會立法強制。

其實除了正面立法外，還有許多途徑，新加坡疫情也曾相當嚴重，但死亡率很低。新加坡的長者得以頤養天年，便同政府堅決推動強制注射的兩項強而有力措施有密切關係，其一，沒依規定完成防疫注射者，若染疫須自行負責醫療及隔離費用；其二，未完成接種者不得進入食肆、商場及旅遊景點。倘若林鄭不是太「錫身」的話，立即效法新加坡，香港便不至於糊裏糊塗死得人多。