第5波新冠肺炎疫情持續嚴峻，香港庸官表現之差勁，市民有目共睹，簡言之，就係寬嚴無度，失晒方寸，苦嘅自然係廣大市民。各位，一個全民檢測，拖拖拉拉，搞到錯失黃金時機，轉向「減少感染、減少重症、減少死亡」為目標。結果呢？特首林鄭月娥都承認，真正感染人數可能遠遠超過100萬（專家估計多達400萬人）！而第5波疫情死亡人數已經突破7,000，每日死亡人數仍徘徊在一、二百人！

本報尋日又指出冇靈魂政府抗疫慢九拍實例，呢，當局早前引入兩款外國新冠口服藥，患者發病後5天內服用，可有效降低住院及死亡風險。阿哥，政府不缺錢，買到咁正嘅藥，本應第一時間分派到各有需要單位先至係吖嘛，可惜庸官「死咕咕」，有關藥物只可在公立醫院、指定診所派發，醫管局外展隊亦會向合適嘅院舍院友處方。

港大感染及傳染病中心總監何栢良透露，當局處方口服藥嘅比率只達60%，即係「藥未盡用」喇！佢認為未達理想水平，擔心有長者未能喺黃金期服用，建議允許私家醫生處方。當局就指私家診所處方藥物涉及法律問題，仍有細節需處理。

救人如救火，尤其係疫情嚴峻之際，難怪惹來醫生批評，指當局有藥卻不善用，寧願「鋪塵」，令有需要嘅病人無藥食，尤其係獨居及行動不便嘅長者。買咗咁好嘅新藥而不善用之，當佢係陳皮甚至係普洱茶餅，愈擺得耐愈值錢咩？庸官擺明寬嚴無度，你估瓣瓣都可以「治大國若烹小鮮」咩？有時候為咗令「小鮮」出味，仍需加辣放薑添醋！疫歿高峰過後先來補鑊追落後，疫情已開到荼蘼，幾百萬人中咗招，庸官先煞有介事派防疫包，果然坎坷過後有艇搭？回歸25年後或許可以否極泰來？