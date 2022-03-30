不可否認，從第5波疫情來看，特區政府在預見、分析、準備、處理和動員等方面，都有可以改善的地方。我們身處的是個瞬息萬變、混亂而又動盪的世界。一直以來，香港通過扮演中國和世界之間聯絡人的角色而繁榮發展，但隨着以美國為首的西方世界對中國的敵意日漸增加，香港夾在中間，長期穩定和有效管治似乎都面臨着前所未有的重大挑戰。在具體層面，延綿不斷的疫情、經濟不景氣、失業率攀升、物價不斷上升、社會不滿情緒升溫等，都是客觀存在的問題，都必須趕快處理。

處理問題不能只治標而不治本。在筆者看來，這些問題的根本原因，在某個程度上來說，是因為本港的管治團隊沒有做好十足的風險分析工作，也在協調方面有所不足。缺乏風險分析，就不能對有效管治和危機管理帶來正面幫助。與其等到問題來了才反應式地見招拆招，更理想的做法是成立一個危機應變督導委員會，通過收集、整理和分析大量訊息、數據和情報，為政府管治指出明確而合理的方向，以便在處理問題時可以做到游刃有餘。

當然，如果這個危機應變督導委員會獲得的只是個投閒置散的角色，自然不可能解決當前的問題。所以，這個危機應變督導委員會必須要有超然的地位，要由行政長官親自主持，並要獲得負責各政策局主要官員的完全信任和配合，在處理危機時，能迅速地從不同政府部門那裏收集訊息和數據，進行分析，以便找出解決問題的最好方案。

除了在政府內部，這個危機應變督導委員會也必須能跟像醫院管理局、金融管理局、機場管理局那樣的公共機構保持密切聯繫，可以收集那些機構的訊息和數據，作出分析而建議處理問題的方案。就以處理第5波疫情為例，醫管局轄下的醫院和其他私家醫院有多少病床、隔離設施和醫療護理人手，就能決定香港有沒有進行全面檢測的能力。如果沒有，那需要多少額外的設施和人手？而如果香港無法提供這些額外的設施和人手，我們需要國家提供怎樣的援助？自己經過仔細研究而向國家提出要求，自然好過要中央政府主動出手。這個危機應變督導委員會要做的，就是那樣的研究、分析、指引和協調的工作。

危機應變督導委員會的另一個重要功能，就是密切關注本港民意的變化，特別是市民對政府和公共政策的態度。現代管治講求「以民為本」，危機應變督導委員會正好可以為政府探測和監察民意。

特首最近表示，需要對管治的諸多問題進行檢討，也會對檢討持開放態度，希望通過和社會各界進行正面的討論來促成一個具建設性的檢討。對於特首所持的開放態度，筆者非常贊同，並希望可盡快成立上述的危機應變督導委員會，立即進行全面的檢討，清除弊端，為香港的繁榮穩定作出貢獻。