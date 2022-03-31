功夫茶：亡命小巴須杜絕　重量更要重質素

近年不少嚴重車禍，都同小巴扯上關係。一般而言，車禍肇因都與超速、衝紅燈、鹵莽駕駛等有關。呢，之前部分小巴路線因超速情況普遍，譬如由旺角新填地街開往屯門、元朗嘅紅色小巴，又如由旺角上海街至荃灣千色店嘅小巴等，都係「快得驚人」，而且愈夜愈瘋狂，是以有所謂「亡命路線」，咁，自然有「亡命小巴」喇；有人更將「亡命小巴」戲稱為「飛天棺材」，嚇人得來又幾鬼貼切！

大家平時出入、返工返學，除咗港鐵、巴士，恐怕亦離唔開小巴；鄉郊地方，更加要靠佢專線接駁，至於夜歸人，尤其晚上工作嘅傳媒朋友，好似做報紙呢行嘅，對小巴都唔會陌生！立法會尋日通過公共小巴數目限定嘅決議案，指明可獲登記為公共小巴嘅車輛總數限定有效期延展至2027年6月20日，延長5年並保留4,350部小巴數量。

運房局局長陳帆指喺2017至2019年間，公共小巴乘客量大致穩定，維持每日約180萬人次，佔整體公共交通服務市場約14%；即使喺2020至2021年疫情期間，小巴嘅市場佔有率仍然維持約14%，顯示市民對公共小巴服務需求大致平穩。

各位，無人懷疑小巴對市民日常生活出入嘅需要，議員都認為保留小巴數量十分重要，尤其為偏遠地區嘅市民提供服務。亦有議員指出，現時業界陷入經營困難，載客量大減，服務質素亦下降，同時亦難以吸引較年輕一輩入行，加上亡命飛車及搶客情況，危害交通安全；至於紅色小巴更良莠不齊，因此提升小巴服務質素比小巴數量重要，唔應該維持現狀「5年又5年，乜都唔使變」，一味話當年！

有議員指政府應有意志為長者提供友善嘅交通工具，佢舉例，指所有往醫院嘅路線應有低地台嘅小巴，而政府亦有試行計劃，佢引述本報去年6月嘅報道，指全港只有3部專營小巴係使用低地台設施，比例極之不足。香港人口老化，既然係行走醫院路線，自然大把去睇症嘅公公婆婆，是以小巴增加低地台設施大有必要！

呢嗱！反應向來慢半拍嘅陳帆就話公共小巴擔當重要輔助角色，政府會推出各項措施及優化公共小巴嘅競爭力，亦了解小巴目前困境，會有一系列財務可行性嘅措施，包括更改及重組小巴路線及車費調整等。講得來，佢老哥都落雨等收柴咯！

講到尾，市民生命安全應擺首位，先要杜絕「亡命小巴」，政府要定期提取小巴車速顯示器嘅「黑盒」，如超速離譜，要重罰，甚至喺顯示器加設裝置，一旦超速，系統會自動將信號發給警方，講乜都假，只有加強宣傳及執法，才可杜絕「飛天棺材」！