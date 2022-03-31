正論：抗疫寬嚴無度　人才流失嚴重

疫情下的香港已淪為不折不扣的悲情城市。六成市民抑鬱，後生仔爭吃二手飯，基層朝不保夕……這些都拜無能政府抗疫張弛無度所賜。雪上加霜的是，連外資都拒絕再玩，禁不起嚴苛的社交距離措施，索性蟬過別枝，一去不返。特首林鄭月娥終於承認本港人才流失是不爭的事實，反映禁聚措施極度趕客。9國禁飛令明日解除，遲來的放寬能挽留多少人才，實在令人無法樂觀。

林鄭在記者會上坦言，近月有人才流失，有機構或企業高管人員離港，這些都是不爭的事實，但最重要是香港能保持傳統優勢，相信疫情後會有更好發展，真不知哪裏來的自信。行會召集人陳智思早前才透露，海外不少國家已取消檢疫安排，過去數月很多主要從事亞太區業務的跨國企業已搬離香港，遷至杜拜、新加坡等地，重返香港機會極微，認為本港入境檢疫做法不可能長期維持。

無獨有偶，本月初一項調查亦反映移民潮導致技術人才流失，38%受訪公司因員工移民離港而受到較負面影響。香港總商會直指，本港正面對上世紀90年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題。可見寬嚴無度的防疫措施，加上港府施政拙劣，激化了本地和外來人才離開。當以國際化自詡的香港不再國際化，還如何保持傳統優勢？所謂疫情後會有更好發展，真不知從何談起。

儘管港府明日撤銷英、美等9國禁飛令，縮短抵港香港居民檢疫日數至最少7天，但仍保留熔斷機制，而且禁止非港人登機，香港仍然有若孤島，嚴重窒礙國際商務交流；反觀競爭對手新加坡則大幅放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人、完整接種兩劑疫苗旅客入境時不必再隔離等，擺明往香港的軟肋打，乘機搶客。

逆水行舟，不進則退。疫情席捲全球，考驗各地政府的智慧，奈何特區庸官當道，抗疫進退失據，一塌糊塗。一方面，禁聚措施既無法保護市民免受感染，本港染疫人口超過百萬，死亡率更冠絕全球；另一方面，各行各業受到層出不窮的營業限制，已到了窮途末路的地步，失業潮、結業潮如海嘯襲來，就連自殺潮都出現高峰。須知道，跨國企業來港不過為了求財，根本沒有必要對港府種種苛政逆來順受，何況香港兩年多以來無法與內地通關，連背靠祖國、發揮超級聯繫人角色的優勢也失去。在種種趕客因素下，此城不宜久留，良禽擇木而棲又何足為奇？

林鄭若真如她自己所言「無人比我更重視香港國際地位」，便好應該趁疫情放緩之際盡快制訂放寬社交距離時間表，並要有清晰路線圖供市民和外資了解香港何時才能與內地和國際通關。人命的確非常重要，但在疫苗接種率已大大提高，以及口服新冠藥物充裕的前提下，港府還要抱殘守缺，故步自封，香港只會死路一條，市民不是病死而是餓死；更何況，競爭來自四面八方，當海外城市都已回復正常往還，只有香港仍然諸多設限，長此以往，失落的豈止是封關的兩年多時間，而是整個特區的優勢都徹底斷送。