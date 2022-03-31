世界視線：納粹右翼遺毒深　泯滅人性神共憤

俄羅斯總統普京對烏克蘭開戰一個主要理由，就是指控烏國的新納粹分子殘害俄裔民眾，揚言將烏克蘭「去納粹化」。自開戰以來，西方槍口一致對準俄方，不斷炮轟俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。但正所謂紙包不住火，隨着戰事持續，烏軍的種種極右劣行逐漸浮面。有德國傳媒公開影片，顯示烏軍涉嫌於哈爾科夫州故意向俄軍戰俘腿部開槍，形容烏方或已犯下戰爭罪行。

《圖片報》公開的影片中，約10名傷痕纍纍的俄軍戰俘躺在地上，相信是接受審問期間遭毆打，部分人奄奄一息，相信經已死亡，期間烏方人員命令3名戰俘離開貨車時，突然用槍瞄準他們膝部並近距離開槍，明顯違反《日內瓦公約》。報道認為影片可信性極高，且烏國新納粹極右武裝分子亞速營有份參與，該報記者勒普克不禁說道「即使這不是我們想要報道的事情，它仍要被報道」。

片段廣泛流傳後引來國際社會嘩然，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇立即撲火，形容絕不接受戰爭罪行，烏方將就此展開調查，涉事人等將被嚴懲，又強調烏軍「不會嘲笑或虐待戰俘，我們是一支歐洲軍隊」。然而，該國武裝部隊總司令扎盧日內對此表示質疑，並批評片段是俄方「以所謂戰俘受到不人道對待來抹黑烏軍」，要求外界只應相信烏克蘭官方消息來源。

自俄烏戰爭爆發以來，烏國納粹涉嫌犯下的劣行可謂罄竹難書。例如亞速營在馬里烏波爾以平民婦孺作肉盾阻擋俄軍進攻、在女童屍體上烙印納粹標誌。但最令人髮指，是烏克蘭武裝分子、新納粹組織成員扎里茲尼亞克，用陣亡俄軍的手機致電並羞辱對方母親的影片。他說：「他（陣亡俄軍）只剩下斷手斷腳，這手機是從他斷了的手上拿下的，這樣才能通知你他死了。」

早於去年聯合國大會通過譴責納粹主義決議，當時僅美國和烏克蘭投反對票，便可見端倪。而事實勝於雄辯，在亞速營老巢馬里烏波爾的多個基地中，有着各種意大利前獨裁者墨索里尼、納粹黨徽的海報及擺設，猶如博物館。隨着俄軍基本拿下馬里烏波爾，加上西方傳媒也開始報道其相關惡行，烏國去納粹化相信快將迎來大突破。