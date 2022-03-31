產評：超級通脹殺埋身　美股牛市近黃昏

美國拜登政府去年完全錯判通脹形勢，今年以來更圖藉深度介入俄烏衝突翻盤，將槍頭轉向外，把通脹諉過戰禍。可從美國債息「倒掛」的現象可以推斷，美股將會見頂，美國經濟也將步入衰退期，內部形勢「一身蟻」！全球第一大經濟體圖以分裂全球來鞏固美元霸權，可世界經濟已不一樣，全球化既已被推上不歸路，這場東歐戰爭必然會加速全球大洗牌，與美脫鈎不再是大忌。可以預見，非美元體系的雙邊經貿關係甚而是區域經貿合作會蓬勃發展，美國國力盛極而衰，實非天方夜譚。

這些年美國狂印銀紙，無限量的貨幣供應，讓全球一同來承擔美國經濟虛浮繁榮的代價，一場新冠疫情，將無限量寬貨幣政策推至極限，意味代價也升至無極限。早在俄烏衝突前，歐洲本欲藉與華經貿讓經濟重納正軌，亞太諸地聯成一線組成《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）來加強區內合作，中東諸國亦在加強與華往來，這些現象的共同點，乃不再須美國列席。

再看美元的國際儲備貨幣地位，2020年4月美元佔全球支付市場份額為44.1%，至今年2月已大幅降至38.85%。在俄烏衝突中，歐美聯手濫用SWIFT國際金融結算系統來制裁俄羅斯，幾可肯定會徒勞無功，未來更顯得適得其反，因為這將驅使更多經濟體選擇非美元結算交易，以避免不必要的地緣政治風險。俄國這些年悉心建立的平衡支付系統，在今次歐美制裁下可謂大派用場。若然此役證明俄國鐵心「去美元化」的一步棋走得成功，勢將吸引其他經濟體倣效。

另一方面，被視為典型衰退指標的美國兩年期相對10年期國債孳息率出現「倒掛」，即短息高於長息於本周重現，以往績推斷，未來快則數月內，慢則兩年內美股將現熊市，經濟步入衰退。雖然美國財金官員否定此說法，但經過去年錯判通脹一役，其信譽基本上已大打折扣。事實上，聯儲局官員已放風，謀求以猛力升息來遏止通脹加劇，歷史證明只會加快衰退的來臨，這個金融劇本的推演已難以逆轉，全球正高度戒備。

美元霸權褪色，美國經濟衰退，將加速全球「去美元化」趨勢。歐元與人民幣的處境一樣，「天助自助」，在全球支付佔比日漸提升。當俄烏停火，歐洲本着自身的利益，是否願意被美國所謂的共同意識形態和霸權制裁拖着經濟發展的後腿，不無變數。別忘記，今時今日，歐盟的第一大貿易夥伴，不是美國，而是中國。更何況，美國誠非「忠誠」盟友，前朝政府大舉「美國優先」旗幟令歐美經貿關係一度緊張，便屬一例。

山窮水盡，柳暗花明。大國博弈，眼前的棋盤，美國的王牌出盡卻未見穩操勝券，相反更種下不少禍根，自討苦果。無論是中國、歐洲、印度、俄國也好，都得本着自身利益，加強「戰略自主」，多邊合作保持開放態度。這場全球大洗牌發展下去，非美體系有望迎來難得的發展機遇。