俄烏戰爭中，中國有着特殊的政治作用。中俄關係是牢不可破，中國與烏克蘭的關係也是十分良好。一是烏克蘭為中歐班列分流波蘭進歐通路的選擇。二是中烏在過往技術合作對中國國防科技發展有不少助力，中國可與之長期合作。三是烏克蘭的農業與俄羅斯南部同屬黑土經濟，中國進口可減對歐澳美的依賴。此所以中國在近年與烏克蘭簽署了基建發展等合作協議。烏克蘭社會一直對中國有好感。

中國不可能公開反對俄對烏的特殊軍事行動，但當然要勸說早日停火與政治解決危機。與此同時，中國可大力用人道物資援助烏克蘭人民，以此來對照美國北約之用軍火輸送來支持戰爭，阻礙談判。

更進一步，中國可依去年與烏克蘭簽訂的基建發展協議，在戰爭完結的地方搶修被破壞的基建設施，特別是修復遭炸毀的俄烏鐵路，與居民一起清理戰區，重建樓房，消除流離失所之苦，並可資助戰後城市村鎮設置收留場所，召回流亡在外的百姓回歸故里，重建家園。中國未必用國家名義，卻可由投資當地企業的名義，中國民間組織、志願團體主其事，政府輔助。目的是減少戰爭破壞對當地社會經濟民生的打擊，在糧水醫藥以外，用建設來進行人道救援。既盡國際義務，也向國際示範。不是如歐美般組織僱傭軍參與戰爭，而是用建設，用對人民的直接幫助來否定戰爭。甚至可號召國際各國志願者參與烏克蘭的戰後重建。

這樣的目的、做法，即使歐美亦難否定，俄更會落力支持。國際上反對戰爭，也反對歐美單邊制裁的國家也當樂意贊成，以至參與。此舉可在國際開一先河，援助重建以人民為本，撇除政治對立因素，若俄烏可經談判止戰，中國的人道援助和重建可涵蓋俄國佔領區以外的地方。

國際上特別是歐美，乃至聯合國慣常的人道援助集中於難民，不是幫助他們回歸家國，重建生活，而是把他們遷徙至其他國家，切斷其與原來社會的聯繫，成為歐美國家裏的孤兒、廉價勞動力。也在歐美製造新的族群問題。今次烏克蘭危機，中國應號召國際，不以製造和長期化難民問題，而是積極協助他們回國。中國用基建援助建設戰亂後重新發展的基礎條件，用人道物資救急扶危，把難民返還為原來的烏克蘭居民，利用原有的社會文化資源，在停戰條件下，重新起步。