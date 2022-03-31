就國家關係和戰略博弈而言，美國恨透俄羅斯是不言而喻的；就國家元首要帶領自己的國家打垮對手而言，美國總統拜登恨透俄羅斯總統普京也是不言而喻的。國家關係上，美國利用由它挑唆發起的俄烏之戰，對俄羅斯進行了政治、經濟、外交、軍事等各個方面的兇狠制裁；就元首關係上，拜登對普京的恨之入骨自然也會溢於言表，恨不得一拳把他打下台。

這對山姆大叔來說，其實不算有多狠辣。山姆大叔的狠辣手段，常用的有把「他國元首」或暗殺掉，或發動政變消滅掉，或派「特種部隊」從天而降，襲擊人家的「總統府」，把總統抓到美國「審訊」，或用高科技「精準打擊」、斬首……

拜登最近在波蘭就俄烏戰爭演講，警告普京「別妄想在北約的土地上移動」。拜登還挑撥說，俄羅斯人民不須為這場戰爭負責。演說將結束時，十分興奮又義憤填膺的拜登慷慨激昂地直言：「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權！」大有號召俄羅斯人民推翻普京之意。

根據以往老美的兇惡表現，世界輿情紛紛猜測，拜登是否已經暗中進行「謀殺普京」的行動？拜登是否先在這個國際場合「吹吹風」，威嚇普京？對於拜登的「失言」，俄方似乎沒有被激怒，克里姆林宮發言人只用外交辭令回敬：俄羅斯總統人選並非拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。白宮也趕緊「補鑊」，說是拜登這樣講沒有要推翻普京之意，只是出於道德上的憤怒云云。

其實，這是拜登的心裏話，是美國方面對前蘇聯、對俄羅斯領導人，只要不聽話、和美國對着幹，就要推翻打倒的「基本國策」。

時至今日，全世界都清楚，美國挑起俄烏之戰的根本意圖，就是要打垮俄羅斯，而俄羅斯只要是在普京的領導下，美國就休想得逞。拜登已年近八旬，急呀！恨不得一下子幹掉普京，一舉收服俄羅斯也。